Θεσσαλονίκη: Σκεπή αποκολλήθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

Πολλά προβλήματα δημιούργησαν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν από χθες στη Θεσσαλονίκη.

Η Πυροσβεστική δέχτηκε εκατοντάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβηκε στο Instagram, μία σιδερένια σκεπή αποκολλήθηκε από ταράτσα πολυκατοικίας στον Εύοσμο και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, αποκλείοντας την κυκλοφορία του δρόμου.

Η Πυροσβεστική επιχείρησε στο σημείο και απομάκρυνε την σκεπή από τα οχήματα.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός.

Δείτε βίντεο: