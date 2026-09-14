Θεσσαλονίκη: Οδηγός SUV παραβίασε δύο κόκκινα φανάρια στην Λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου – Δείτε βίντεο

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το οποίο δείχνει έναν οδηγό SUV να κινείται επικίνδυνα στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει η ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο, όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του πολυτελούς οχήματος φέρεται να προσπάθησε να προκαλέσει έναν δεύτερο οδηγό για να κάνουν κόντρες. Εκείνος όμως δεν ανταποκρίθηκε, με τον οδηγό του SUV να πατάει γκάζι και να παραβιάζει δύο κόκκινα φανάρια σε απόσταση λίγων μέτρων.

Δείτε το βίντεο: