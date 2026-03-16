Θεσσαλονίκη: “Μαρτυρικός ο θάνατος, έγινε με φονικό όπλο, δολοφονική μανία από τον δράστη”, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Κλεομένη

Συγκλονισμένη παραμένει η Θεσσαλονίκη από τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη από τον 23χρονο οπαδό του Άρη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 23χρονος την περασμένη Παρασκευή συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε πριν από λίγο ο ένας εκ των δικηγόρων της οικογένειας του αδικοχαμένου 20χρονου Κλεομένη. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος Παρασκευάς Σπυράτος, η υπόθεση προχωρά, οι ανακριτικές και οι αστυνομικές Αρχές διεισδύουν βαθύτερα στην υπόθεση και για αυτό αναμένονται εξελίξεις.

«Η οικογένεια με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις, υπάρχει ένα τεράστιο γιατί πάνω από το μυαλό και των δύο άτυχων γονέων του θύματος, εχθές έχασαν και απομακρύνθηκαν πλέον με την κηδεία που έγινε, το 20χρονο μοναχοπαίδι τους. Περιμένουν απαντήσεις για όλα, περιμένουν εξηγήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο μοιραίο επεισόδιο, η συμπεριφορά του κατηγορούμενου επαναλαμβάνω ήταν μοιραία για το συγκεκριμένο συμβάν δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να μη καταδικάσει το συγκεκριμένο περιστατικό υπήρξε η κατοχή ενός όπλου όπου ήταν και το φονικό όπλο, η χρήση του φονικού όπλου έγινε με τέτοιο τρόπο όπου επήλθε ένα χτύπημα στην καρδιά και από ότι έχουμε ενημερωθεί όλοι ο θάνατος του παιδιού ήταν μαρτυρικός. Η συμπεριφορά του δράστη επισκιάζει τα επιμέρους στοιχεία και είναι αυτό που όλοι θα πρέπει να καταδικάσουμε. Ο κατηγορούμενος παρ’ ότι δήλωσε ότι δεν γνώριζε κανένα από αυτά τα παιδιά έχει εκδηλώσει αυτή τη δολοφονική μανία. Υπάρχει μια έρευνα από την αστυνομική αρχή, από ότι ακούγεται γίνονται άρσεις απορρήτου, οι κεραίες σε αυτές τις έρευνες δείχνουν τις μετακινήσεις οι οποίες έγιναν και νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια πλήρη εικόνα του περιστατικού», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις του ο κ. Σπυράτος και πρόσθεσε:

«Εχει διατυπωθεί ένα κατηγορητήριο το οποίο είναι συγκεκριμένο και ο κατηγορούμενος έχει ορισμένα χτυπήματα, υπάρχουν χτυπήματα και στα παιδιά, στο παιδί δηλαδή που έχει εμφανιστεί από ότι έχω ενημερωθεί και πολύ περισσότερο στο θύμα το οποίο και κατέληξε από αυτά τα χτυπήματα τα οποία έγινα με την χρήση του όπλου. Το μείζον είναι η χρήση του φονικού όπλου στο συγκεκριμένο συμβάν, νομίζω γενικώς ότι πρέπει και μέσω των ΜΜΕ να καταδικάζεται το περιστατικό και αυτή η χρήση ένοπλης βίας».