MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Γεμάτα φεύγουν τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για την Καθαρά Δευτέρα, με χιλιάδες Θεσσαλονικείς να εγκαταλείπουν την πόλη εκμεταλλευόμενοι το τριήμερο της αργίας.

Αυξημένη, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, είναι -σύμφωνα με την Τροχαία- από το πρωί η κίνηση στο εθνικό οδικό δίκτυο που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Κατερίνη (ΠΑΘΕ), τη Χαλκιδική (εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών) και την Καβάλα (Εγνατία Οδός).

Δημοφιλείς επιλογές είναι οι παραδοσιακοί καρναβαλικοί προορισμοί, κοντινοί ορεινοί και παραθαλάσσιοι προορισμοί, όπως επίσης οι τόποι καταγωγής των εκδρομέων.

Σημαντικά αυξημένη είναι τα τελευταία 24ωρα η επιβατική κίνηση στο υπεραστικό σταθμό ΚΤΕΛ «Μακεδονία», απ’ όπου τα λεωφορεία αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες που φθάνουν το 100% για τους δημοφιλείς καρναβαλικούς προορισμούς της Πάτρας, της Κοζάνης και της Ξάνθης.

Για τους προορισμούς αυτούς δρομολογούνται δεκάδες έκτακτα δρομολόγια, με τη διοίκηση του ΚΤΕΛ «Μακεδονία» να διαβεβαιώνει ότι εάν παραστεί ανάγκη θα προστεθούν κι άλλα δρομολόγια.

Από την ΕΛ.ΑΣ. έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα τροχαίας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την πρόληψη ατυχημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκδρομείς Θεσσαλονίκη Καθαρά Δευτέρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Τα στημένα show Γεωργιάδη αποσκοπούν να αποπροσανατολίσουν από τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Σεξουαλική επίθεση σε 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη: Η μητέρα είδε στην κάμερα την κακοποίηση, κυνήγησε τον δράστη με μαχαίρι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Φίνλεϊ Μέλβιλ Άιβς – Έχασε τις αισθήσεις του μετά την πτώση

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Αλεξάνδρα Σιετή για τα προβλήματα με τον ήχο στον ελληνικό τελικό της Eurovision: “Δεν θύμωσα με κανέναν”

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Στη Μεσόγειο μπήκε το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford – “Οι ΗΠΑ δεν ζήτησαν μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου”, λέει η Τεχεράνη