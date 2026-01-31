MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει γνωστό μπαρ στο κέντρο μετά από 15 χρόνια

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Μετά από 15 χρόνια λειτουργίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κλείνει το Rover Bar, που βρισκόταν στην οδό Σαλαμίνος 6, στα Λαδάδικα.

Ο Κυριάκος Μπέρτος ένας από τους ιδιοκτήτες του μπαρ αναφέρει: «Πριν από 15 χρόνια ξεκίνησε η λειτουργία του Ρόβερ. Μέσα σε αυτά γεμίσαμε εμπειρίες, ακούσαμε μουσικές, έγιναν φιλίες που θα κρατήσουν για μια ζωή. Έγινε κομμάτι μας και το αγαπήσαμε πολύ. Μετά από 15 χρόνια λοιπόν είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με νέες ιδέες, νέες προτεραιότητες, κρατώντας πάντα αυτό το κομμάτι στην καρδιά μας. Φεύγουμε γεμάτοι και χαρούμενοι για όλες τις όμορφες στιγμές που μας χαρίσατε.

Ήρθε η ώρα να παραδώσουμε τη σκυτάλη με την ευχή για νέες δημιουργικές και μουσικές στιγμές.

Σήμερα θα γιορτάσουμε κάθε ένα από αυτά τα 15 χρόνια με τον τρόπο που ξέρουμε καλύτερα! Σας περιμένουμε όλους εκεί για μια τελευταία βραδιά».

Θεσσαλονίκη Μπαρ

