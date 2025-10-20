MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Ευρεία σύσκεψη στο ΥΜΑΘ σήμερα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν όψει διακοπής λειτουργίας του Μετρό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η «Διευθέτηση κυκλοφοριακού – Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις ενόψει της διακοπής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης για την σύνδεσή του με την επέκταση της Καλαμαριάς» είναι το αντικείμενο της συνεδρίασης του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, που συγκαλεί ο ΥΜΑΘ Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 στις 13:00 στο Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας & Θράκης – Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα “Νικόλαος Μάρτης”.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών κ. Νίκος Ταχιάος.

Έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων Φορέων και Οργανισμών (Περιφέρεια, Δήμοι, Τροχαία, Πυροσβεστική, Γραφείο Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Μεταφορών, Επιμελητήρια, Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, Ελληνικό Μετρό Α.Ε., Εγνατία Οδός Α.Ε., Σωματεία Ταξί, Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων) καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι της κατασκευάστριας κοινοπραξίας του Flyover.

Θεσσαλονίκη Κυκλοφοριακό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 λεπτά πριν

Δημήτρης Πιατάς: Κάνω μισό αιώνα καριέρα και αυτό είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Αναβλήθηκε η ψηφοφορία για τη Νέα Τούμπα μετά από διακοπή του ΔΣ – Πότε θα γίνει η νέα συνάντηση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τέλη Νοεμβρίου ξεκινούν τα δρομολόγια του Προαστιακού – Από τον “ΝΣΣ” έως τη Σίνδο σε 12 λεπτά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε φιλανθρωπικό δείπνο στην αίθουσα που φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα – Οργή από Μενδώνη και Μαρέβα Μητσοτάκη

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η Άρια Καλύβα είναι περιζήτητη, έχει φοβερό ρεπορτάζ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Κουρέτας: Έτοιμη η Κομισιόν να τρέξει εμβολιαστικό πρόγραμμα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων