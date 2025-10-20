Θεσσαλονίκη: Ευρεία σύσκεψη στο ΥΜΑΘ σήμερα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν όψει διακοπής λειτουργίας του Μετρό

Η «Διευθέτηση κυκλοφοριακού – Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις ενόψει της διακοπής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης για την σύνδεσή του με την επέκταση της Καλαμαριάς» είναι το αντικείμενο της συνεδρίασης του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, που συγκαλεί ο ΥΜΑΘ Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 στις 13:00 στο Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας & Θράκης – Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα “Νικόλαος Μάρτης”.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών κ. Νίκος Ταχιάος.

Έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων Φορέων και Οργανισμών (Περιφέρεια, Δήμοι, Τροχαία, Πυροσβεστική, Γραφείο Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Μεταφορών, Επιμελητήρια, Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, Ελληνικό Μετρό Α.Ε., Εγνατία Οδός Α.Ε., Σωματεία Ταξί, Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων) καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι της κατασκευάστριας κοινοπραξίας του Flyover.