Θεσσαλονίκη: Έπαθε ανακοπή ενώ καθόταν σε παγκάκι στη Τσιμισκή – Τον έσωσαν οι ήρωες του ΕΚΑΒ

Φωτογραφία αρχείου
THESTIVAL TEAM

Για ακόμη μια φορά η επέμβαση του ΕΚΑΒ έσωσε μια ανθρώπινη ζωή.

72χρονος άντρας υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ καθόταν σε παγκάκι στην οδό Τσιμισκή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο πριν τις 18:00.

Άμεσα στο σημείο κατέφθασαν δυο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, ένα ασθενοφόρο και μια Κινητή Μονάδα.

Εφαρμόστηκε εξειδικευμένο πρωτόκολλο αντιμετώπισης της καρδιακής ανακοπής. Το προσωπικό του ΕΚΑΒ έδωσε μάχη και μετά από 25 λεπτά κατάφερε να επαναφέρει τη λειτουργία της καρδιάς του 72χρονου.

Αμέσως μετά παρελήφθη από την Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

