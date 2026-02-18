Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακό βίντεο από drone δείχνει τη θάλασσα που βγήκε στη στεριά στον Ποταμό Επανομής

Ένα εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει από ψηλά τη θάλασσα που βγήκε στη στεριά στον Ποταμό Επανομής στη Θεσσαλονίκη την περασμένη Κυριακή (15/2) κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook, η θάλασσα βρήκε αρκετά έξω με αποτέλεσμα να καλύψει όλο τον παραλιακό δρόμο και να περάσει και τα beach bar που βρίσκονται στην περιοχή.

Δείτε το βίντεο:

Τις προηγούμενες ημέρες η θάλασσα βγήκε στη στεριά σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το φαινόμενο της πλημμυρίδας είναι σύνηθες σε πολλές περιοχές του κόσμου, αν και όχι τόσο τακτικό στην Ελλάδα όπως ανέφερε στο thestival.gr ο καθηγητής Γεωμορφολογίας του τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, κ. Κωνσταντίνος Βουβαλίδης.

«Είναι ένα φαινόμενο σύνηθες, όχι ότι συμβαίνει συχνά στην Ελλάδα, αλλά συμβαίνει το ίδιο φαινόμενο στην Βενετία κάθε χρόνο. Άρα λοιπόν, συμβαίνει» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βουβαλίδης.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, η στάθμη της θάλασσας στη Μεσόγειο είναι λίγο πολύ συγκεκριμένη, χωρίς παλίρροιες, και η αύξηση της στάθμης της θάλασσας είναι μικρή.

«Δηλαδή βρισκόμαστε σε ένα μικρό παλιρροιακό περιβάλλον -δεν έχουμε παλίρροιες- με αποτέλεσμα μια καθημερινή μεταβολή της στάθμης της θάλασσας είναι της τάξεως των 20, 25, 30 εκατοστών. Χτες είχαμε άνοδο πάνω από 75 εκατοστά» τόνισε ο κ. Βουβαλίδης που πρόσθεσε ότι «σε συνδυασμό με τον ισχυρό άνεμο δημιουργήθηκαν αυτά τα φαινόμενα του έντονου κυματισμού και μιας υψηλής στάθμης της θάλασσας στις ακτές».