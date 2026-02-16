Το φαινόμενο της πλημμυρίδας στη Θεσσαλονίκη – Ανέβηκε η στάθμη της θάλασσας 75 εκατοστά

Στους δρόμους βγήκε χτες η θάλασσα σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και άλλες παραθαλάσσιες περιοχές με τους κατοίκους να αγωνιούν και να αναρωτιούνται τι ακριβώς συμβαίνει ενώ κάποιοι μετρούσαν ζημιές σε καταστήματα και κατοικίες.

Το φαινόμενο της πλημμυρίδας είναι σύνηθες σε πολλές περιοχές του κόσμου, αν και όχι τόσο τακτικό στην Ελλάδα όπως ανέφερε στο thestival.gr ο καθηγητής Γεωμορφολογίας του τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, κ. Κωνσταντίνος Βουβαλίδης.

«Είναι ένα φαινόμενο σύνηθες, όχι ότι συμβαίνει συχνά στην Ελλάδα, αλλά συμβαίνει το ίδιο φαινόμενο στην Βενετία κάθε χρόνο. Άρα λοιπόν, συμβαίνει» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βουβαλίδης.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, η στάθμη της θάλασσας στη Μεσόγειο είναι λίγο πολύ συγκεκριμένη, χωρίς παλίρροιες, και η αύξηση της στάθμης της θάλασσας είναι μικρή.

«Δηλαδή βρισκόμαστε σε ένα μικρό παλιρροιακό περιβάλλον -δεν έχουμε παλίρροιες- με αποτέλεσμα μια καθημερινή μεταβολή της στάθμης της θάλασσας είναι της τάξεως των 20, 25, 30 εκατοστών. Χτες είχαμε άνοδο πάνω από 75 εκατοστά» τόνισε ο κ. Βουβαλίδης που πρόσθεσε ότι «σε συνδυασμό με τον ισχυρό άνεμο δημιουργήθηκαν αυτά τα φαινόμενα του έντονου κυματισμού και μιας υψηλής στάθμης της θάλασσας στις ακτές».

Αποτέλεσμα αυτών ήταν η θάλασσα να «καβαλήσει» το παράκτιο φράγμα και να πλημμυρίσουν πολλές περιοχές.

Το παλιρροιακό φαινόμενο τροφοδοτήθηκε με τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν σε πάρα πολλές περιοχές και ιδιαίτερα στα νησιά όπου απαγορεύτηκε η κίνηση πλησίον παραλιακών δρόμων ενώ τα νερά της θάλασσας μπήκαν σε σπίτια και καταστήματα που βρίσκονται κοντά στις ακτές.

«Αυτά δημιούργησαν άνοδο της στάθμης της θάλασσας για την Ανατολική Μεσόγειο που όπως είδα από το σύστημα παρατήρησης ήταν γύρω στα 75 εκατοστά» είπε.

Ο καθηγητής επεσήμανε ότι πρέπει να γίνει αντιληπτό ειδικά για όσους ζουν στις παράκτιες ζώνες ότι η ακτή είναι ένα δυναμικό περιβάλλον «το οποίο όμως εκτείνεται από τον υποθαλάσσιο χώρο μπροστά στην ακτή και φτάνει μέχρι μέσα στην ακτή» προσθέτοντας ότι η ακτογραμμή είναι σταθερή όταν υπάρχει ισορροπία.

Τόνισε επίσης ότι αν είχε σημειωθεί ένα τέτοιο φαινόμενο τη δεκαετία του ΄60 δεν θα το είχαμε αντιληφθεί καθώς τότε στις ακτές δεν υπήρχε όλη αυτή η δόμηση.

«Αν ήμασταν στη δεκαετία του 60 και να συνέβαινε το φαινόμενο δεν θα το καταλαβαίναμε. Γιατί σήμερα οι ανθρώπινες παράκτιες δραστηριότητες είναι γιγαντωμένες, ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ είναι στην ακτή ενώ τότε δεν υπήρχε τίποτα» τόνισε ο κ. Βουβαλίδης.

Φωτογραφίες: Facebook – Παρατηρητήριο Θεσσαλονίκης