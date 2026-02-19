MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία συνταξιούχων στο ΥΜΑΘ – Ζητούν αυξήσεις και 13η, 14η σύνταξη – Βίντεο και φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (19/2) συνταξιούχοι στη Θεσσαλονίκη.

Οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο και κατέληξαν έξω από το ΥΜΑΘ. Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, διαμαρτυρήθηκαν για το δυσβάσταχτο -όπως λένε- κόστος ζωής, αφού η ακρίβεια γονατίζει τον προϋπολογισμό τους.

Οι συνταξιούχοι διατύπωσαν τα αιτήματά τους για σημαντικές αυξήσεις στις συντάξεις αλλά και στους μισθούς, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, δημόσια και δωρεάν υγεία καθώς και καταβολή των αναδρομικών σε όλους.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Θεσσαλονίκη

