Θεσσαλονίκη: Δείτε φωτογραφίες από τις εργασίες για την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω της κατασκευής του Flyover.
Από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου υλοποιούνται νέες προσωρινές κυκλοφοριακές στην άνω διάβαση του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαίας).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κίνηση των οχημάτων με κατεύθυνση από το Πανόραμα προς την Πυλαία διεξάγεται σε μια λωρίδα κυκλοφορίας ενώ η αντίθετη κατεύθυνση θα παραμείνει σε δύο λωρίδες.
Δείτε φωτογραφίες του Intime από τις εργασίες:
