ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ταξί σήμερα λόγω 48ης απεργίας – Μηχανοκίνητη πορεία σε αεροδρόμιο και γραφεία της ΝΔ

|
THESTIVAL TEAM

Χωρίς ταξί θα μείνει σήμερα και αύριο η Θεσσαλονίκη καθώς οι ιδιοκτήτες τους αποφάσισαν να προχωρήσουν σε νέα 48ωρη απεργία στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης, η 48χρωρη απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, “όταν και τελειώνει η διαβούλευση του νομοσχεδίου”

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αιτήματά τους είναι τα εξής:

Α)Παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης

Β)Απόσυρση του άρθρου 52 που δίνει διευκολύνσεις στα ΙΧ-ΒΑΝ…

Γ)Επαναφορά ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Στις 11:00 οι ιδιοκτήτες ταξί θα συγκεντρωθούν έξω από το Παλατάκι. Από εκεί πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο “Μακεδονία”, αντιδρώντας για τις υψηλές χρεώσεις για τη στάθμευση των ταξί εκεί. Έπειτα η πορεία θα κινηθεί προς τα γραφεία της ΝΔ επί της Μιχαήλ Καλού.

Θεσσαλονίκη

