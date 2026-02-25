Θεσσαλονίκη: Άνοιξε τις πόρτες του στην Εξοχή το 7ο ΚΑΠΗ του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Εξοχής, το οποίο αποτελεί πλέον το έβδομο Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Πρόκειται για μια νέα δομή που έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας και τη δυνατότητά τους να παραμένουν ενεργοί και κοινωνικά παρόντες.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων τελέστηκε ο Aγιασμός του νέου χώρου από τον πρωτοπρεσβύτερο του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Εξοχής και ακολούθησε η κοπή της κορδέλας εγκαινίων από τον Δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, με ευχές για υγεία και καλή αρχή.

«Το νέο Κ.Α.Π.Η. Εξοχής καλύπτει μια πραγματική ανάγκη της περιοχής. Είναι ένας χώρος που δημιουργήθηκε με μεράκι για να στηρίζει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας μεγαλύτερης ηλικίας και να τους κρατά ενεργούς και κοινωνικά παρόντες. Με αυτή τη φιλοσοφία δημιουργήσαμε ακόμα έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο και τον παραδίδουμε σήμερα στους συμπολίτες μας με την ευχή να τον χαρούν και να τον νιώσουν σαν το δεύτερο σπίτι τους», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. Εξοχής, μία ιδιαίτερη στιγμή που ανέδειξε τον χαρακτήρα της δομής ως χώρου συνάντησης και καθημερινής επαφής για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Το νέο Κ.Α.Π.Η. Εξοχής εντάσσεται στο οργανωμένο δίκτυο επτά Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, τα οποία εξυπηρετούν συνολικά περίπου 1.800 ενεργά μέλη. Οι δομές αυτές λειτουργούν ως σταθερά σημεία κοινωνικοποίησης, πρόληψης και υποστήριξης, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας, προγράμματα φυσικοθεραπείας, δράσεις μνήμης και ενεργού γήρανσης, καθώς και πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Όπως τόνισε σε μήνυμά της η Αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Ελένη Γιαννούδη: «Με τη λειτουργία του έβδομου Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας ενισχύεται ουσιαστικά το δίκτυο κοινωνικών δομών του Δήμου μας με σταθερό μας στόχο να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των συμπολιτών μας και να λειτουργούν ως ενεργά σημεία αναφοράς σε κάθε περιοχή».

Παρόντες στην εκδήλωση ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Μιχάλης Γεράνης, οι Αντιδήμαρχοι Βίβιαν Λιόλιου και Δέσποινα Λυπηρίδου, η Περιφερειακή Σύμβουλος Όλια Βασιλάκη, ο Υποδιοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Γιώργος Ταρασίδης, ο γραμματέας της ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Διαμαντής Ματζάρης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Εξοχής Χρήστος Μητσάκης και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της τοπικής κοινωνίας, καθώς επίσης οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Πανοράματος που συνέδραμαν στην εκδήλωση.