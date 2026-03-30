MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Αμείωτο το ράλι στις τιμές των καυσίμων – Πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη, “καίει” το ντίζελ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων, με τον πόλεμο να μαίνεται στη Μέση Ανατολή. Στην αντλία, ο Μάρτιος κλείνει με μεγάλες αυξήσεις, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το Fuel Pass.

Οι οδηγοί κάνουν σαφάρι για να βρουν την φθηνότερη βενζίνη, καθώς οι καθημερινές μετακινήσεις έχουν μετατραπεί σε πονοκέφαλο. Αρκετοί μάλιστα είναι αυτοί που όπως μετέφεραν στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Παύλο Σαρόγλου, αναγκάζονται να «κόψουν» από αλλού, ώστε να μπορέσουν να βάλουν καύσιμα στα οχήματά τους.

Στη Θεσσαλονίκη η αμόλυβδη βενζίνη έχει αγγίξει πλέον τα 2 ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις κατά ελάχιστα το έχει ξεπεράσει. Ωστόσο, το ντίζελ είναι αυτό το οποίο «καίει», καθώς έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 2-2.10 ευρώ, σε κάποια πρατήρια το βρίσκεις με 2,46, ενώ το ενισχυμένο είναι στα 2, 35 ευρώ.

Θεσσαλονίκη Καύσιμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το Μονομελές Πρωτοδικείο ακύρωσε την καθαίρεση της Τυχεροπούλου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

H EOK αποχαιρετά τον Βασίλη Γκούμα: “Συνέβαλε αποφασιστικά στην εξέλιξη του μπάσκετ στην Ελλάδα”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα στον Περιφερειακό με τρία οχήματα

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Μαρινέλλα: Βίντεο από την τελευταία πρόβα της σπουδαίας ερμηνεύτριας πριν τη μοιραία συναυλία στο Ηρώδειο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Λάρισα: Άνδρας καυγάδισε και απείλησε με οπλισμένο ψαροντούφεκο οδηγό λεωφορείου

ΠΑΙΔΕΙΑ 9 ώρες πριν

Πρύτανης ΑΠΘ: Το δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν είναι το πρόβλημα της Ελλάδας – Είναι μέρος της λύσης