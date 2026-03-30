Θεσσαλονίκη: Αμείωτο το ράλι στις τιμές των καυσίμων – Πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη, “καίει” το ντίζελ

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων, με τον πόλεμο να μαίνεται στη Μέση Ανατολή. Στην αντλία, ο Μάρτιος κλείνει με μεγάλες αυξήσεις, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το Fuel Pass.

Οι οδηγοί κάνουν σαφάρι για να βρουν την φθηνότερη βενζίνη, καθώς οι καθημερινές μετακινήσεις έχουν μετατραπεί σε πονοκέφαλο. Αρκετοί μάλιστα είναι αυτοί που όπως μετέφεραν στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Παύλο Σαρόγλου, αναγκάζονται να «κόψουν» από αλλού, ώστε να μπορέσουν να βάλουν καύσιμα στα οχήματά τους.

Στη Θεσσαλονίκη η αμόλυβδη βενζίνη έχει αγγίξει πλέον τα 2 ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις κατά ελάχιστα το έχει ξεπεράσει. Ωστόσο, το ντίζελ είναι αυτό το οποίο «καίει», καθώς έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 2-2.10 ευρώ, σε κάποια πρατήρια το βρίσκεις με 2,46, ενώ το ενισχυμένο είναι στα 2, 35 ευρώ.