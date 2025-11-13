Συναγερμός στον Δήμο Θεσσαλονίκης: Λουκέτο μέχρι νεωτέρας στον Ζωολογικό Κήπο στον Κέδρινο Λόφο – Εντοπίστηκε βρουκέλλωση σε κριό

Λουκέτο μέχρι νεωτέρας μπαίνει στον Ζωολογικό Κήπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στον Κέδρινο Λόφο. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή, η απόφαση αυτή οφείλεται σε κρούσμα βρουκέλλωσης που εντοπίστηκε σε κριό του ζωολογικού κήπου.

Όπως σημειώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, “η αναστολή λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας”.

Η ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Τι είναι η βρουκέλλωση

Όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του ΕΟΔΥ, η βρουκέλλωση μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ακόμη και μέσω της επαφής με μολυσμένα ζώα. Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται σταδιακά και περιλαμβάνουν πυρετό συχνά σε ακανόνιστα διαστήματα που δεν υποχωρεί, ιδρώτα, πονοκέφαλο, πόνους στις αρθρώσεις και αδυναμία. Η νόσος θεραπεύεται με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, είναι δυνατόν όμως να έχει χρόνιες παθολογικές συνέπειες.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ:

➢Πώς μεταδίδεται στον άνθρωπο;

− Με την κατανάλωση τροφίμων, ιδιαίτερα γαλακτοκομικών προϊόντων που προέρχονται από μολυσμένα ζώα και δεν έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία.

− Με την επαφή με μολυσμένα ζώα.

− Με την έκθεση στο εμβόλιο για τη βρουκέλλωση των

ζώων.

➢ Πώς μπορείτε να προστατευτείτε από τη βρουκέλλωση;