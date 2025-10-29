Συγκινητικό βίντεο: Ο 5χρονος Γαβριήλ έκανε παρέλαση ντυμένος τσολιάς στους διαδρόμους του Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο

Στους διαδρόμους του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έκανε παρέλαση ντυμένος τσολιάς ο μικρός Γαβριήλ που δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Την 28η Οκτωβρίου, το παιδί παρέλαση στο διάδρομο φορώντας τη μάσκα του με ασθενείς, γιατρούς και νοσηλευτές να τον χειροκροτούν.

«Εμείς ήταν να βγούμε κανονικά, θα κάναμε την Παρασκευή την παρέλασή μας εδώ στο παιδοογκολογικό του είχαμε πάρει την στολή του τσολιά και ήθελα πολύ να το κάνει, μου είπε και η νηπιαγωγός, μου είπαν να τον ντύσω και έτσι το κάναμε και το χάρηκε πάρα πολύ. Το έζησε. Μαζί με αυτόν το ζήσαμε και εμείς, συγκινηθήκαμε πάρα πολύ», είπε στον ALPHA η μητέρα του Γαβριήλ, Παρθένα Τσικλίδου.

Λίγο πριν κλείσει τα 5 του χρόνια, ο Γαβριήλ δίνει μάχη με τον καρκίνο, τα τελευταία δύο. Το παιδί υποβάλλεται σε νέο σχήμα χημειοθεραπείας. «Συγκινήθηκα απίστευτα. Είμαι πολύ περήφανη. Το χάρηκε πάρα πολύ και έλεγε “εν δυο, εν δυο”. Πίσω του ήταν η δασκάλα του νοσοκομείου, η νηπιαγωγός μας και ο Γαβριήλ προχωρούσε μπροστά», είπε η μητέρα.

Η μητέρα του Γαβριήλ έκανε έκκληση για αιμοπετάλια: «κάνει συχνά μεταγγίσεις επειδή τα στοιχεία του πέφτουν με τις χημειοθεραπείες που κάνει. Τώρα τελευταία έκανε συχνά μεταγγίσεις και δεν μπορούσαμε να βρούμε β’ αρνητικό γιατί αυτό ζητάνε οι γιατροί. Είναι δύσκολη η ομάδα αίματός του, έτσι απευθύνθηκα στον κόσμο για να με βοηθήσει. Δόξα τω Θεό σήμερα με τα στοιχεία του μας ανέβασε. Τα έχει κρατήσει τα αιμοπετάλιά του, σήμερα τα στοιχεία του είναι κάπως καλύτερα και προχωράμε».