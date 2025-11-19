Σοκάρει η Βρισηίδα Ανδριώτου: Είδα τον Σπύρο Μαρτίκα από την κάμερα με δύο κουτιά χάπια, ήταν έτοιμος να τα καταπιεί

Συγκλονίζουν όσα κατέθεσε η Βρισηίδα Ανδριώτου για τη δράση του κυκλώματος, τη χλιδή που χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα και τις πιέσεις που, όπως περιγράφει, οδήγησαν στη βίαιη επίθεση και την απόπειρα αυτοκτονίας του Σπύρου Μαρτίκα.

Η κατάθεση της Βρισηίδας Ανδριώτου, που παρουσιάστηκε στο Live News, περιγράφει με λεπτομέρειες την πολυτελή «υποδοχή» στη σουίτα του Λουτρακίου. «Η χειρότερη εμπειρία της ζωής μου άρχισε όταν δεχθήκαμε να παρευρεθούμε καλεσμένοι του υπαρχηγού στο ξενοδοχείο του Καζίνο Λουτρακίου για ένα Σαββατοκύριακο. Μόλις φτάσαμε στην ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και αναφέραμε το όνομά του αρχηγού, δεχθήκαμε μια άψογη εξυπηρέτηση και μας προσέφεραν ένα μεγάλο δωμάτιο του ξενοδοχείου στη σουίτα του αρχηγού, η οποία ήταν και η καλύτερή του ξενοδοχείου, όπως μας ανέφεραν. Η υποδοχή ήταν εγκάρδια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου τον τεράστιο όγκο χρήματος. Μας είπαν 5.000.000 ευρώ πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι, επιδεικτικά απλωμένο μπροστά μας, μαζί μ ένα τεράστιο πουγκί με 1.500 χρυσές λίρες», είπε.

Και συνέχισε: «Κοιταζόμασταν και νιώσαμε άβολα. Μας καθησύχασαν. Καθίσαμε στον καναπέ και μετά από λίγα λεπτά έβγαλε ο υπαρχηγός από ένα σακίδιο γύρω στις 700.000 ευρώ, όπως είπε και τα έδωσε στον αρχηγό. Ανέφερε μάλιστα επίμονα ότι αυτά τα λεφτά ήταν του δικηγόρου του. Γνωρίσαμε και τη σύντροφο του αρχηγού, μια ξανθιά εντυπωσιακή γυναίκα, τρομερά φιλική, έξυπνη, που εκδήλωνε έντονα τη συμπάθεια και τον θαυμασμό της, ιδιαίτερα στο πρόσωπό μου. Τα τραπέζια εκείνο το Σαββατοκύριακο ήταν άκρως πολυτελή και πανάκριβα.

Ο αρχηγός με τεράστια άνεση παράγγελνε τα καλύτερα και δεν είδα ποτέ κάποιον να πληρώνει. Ο Σπύρος Μάρτυρας επέμενε να δώσει κάτι για το τραπέζι και δεν του επέτρεψαν ποτέ να πληρώσει το παραμικρό μετά από όλο αυτό. Το Σαββατοκύριακο συζητούσαμε συνέχεια για την πλύση εγκεφάλου που δεχτήκαμε για αυτή την επένδυση. Ο Σπύρος δεχόταν συνέχεια τηλεφωνήματα τόσο από τον αρχηγό όσο και από τον αρχηγό που τον παρακινούσαν να επενδύσει», είπε στην κατάθεσή της για την πρώτη επαφή της με τα μέλη της συμμορίας».

Στη συνέχεια, η Βρισηίδα Ανδριώτου περιγράφει τη στημένη ληστεία σε βάρος του Σπύρου Μαρτίκα και την απόπειρα αυτοκτονίας του.

«Ιούλιο δέχομαι τηλεφώνημα από τον Σπύρο γύρω στις πεντέμισι το πρωί. Τον ακούω όπως δεν τον έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Τρομαγμένο, σε πανικό γιατί του επιτέθηκαν με όπλα δύο τύποι και να μου περιγράφει την ιστορία έτσι όπως έγινε ότι πληρώθηκε με πλάκες χρυσού από το ξενοδοχείο του Λουτρακίου την Παρασκευή, ότι ο υπαρχηγός ήταν συνέχεια μαζί του, ότι πέρασε και τον πήρε από το φαρμακείο του. Ξημερώματα Δευτέρας, συγκεκριμένη ώρα ότι κοντοστάθηκε με το αυτοκίνητο που εκείνος οδηγούσε σε ένα σκοτεινό σημείο χωρίς λόγο. Λίγα μέτρα πιο κάτω με τον υπαρχηγό που δεν τον άγγιξαν, ενώ ο Σπύρος Μαρίκας ήταν μέσα στα αίματα από τα χτυπήματα, από τα όπλα.

Θα τον πήγαινε ο υπαρχηγός σε ενεχυροδανειστήριο για να εξαργυρωθεί όλο το χρυσό που του είχαν δώσει. Το βράδυ μέσα από την κάμερα βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μάρτυρα με δυο κουτιά χάπια, έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω από το ηχείο της κάμερας. Ειδοποίησα την αδερφή του για να μη ζήσουμε ακόμη χειρότερα γεγονότα. Απόγνωση και απελπισία ξαφνικά σε όλη μας τη ζωή πανικός και τρόμος. Τα παράτησα όλα. Πήρα το πρώτο αεροπλάνο και γύρισα αμέσως από τη Μυτιλήνη.

Πήρα τηλέφωνο έντρομη τον υπαρχηγό μέσα σε πανικό να του ουρλιάζω σε απόγνωση για ό,τι μας έκανε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου την απάθεια, την ψυχρότητα, την περιφρόνηση, την απαξίωση. Κατάλαβα έναν άνθρωπο χωρίς συνείδηση, χωρίς συναίσθημα. Δεν ένιωθε το παραμικρό. Ένας κοινός, αδίστακτος, ψυχρός εγκληματίας που μόλις κατάφερε και πέτυχε τον στόχο του», κατέθεσε.