Σερραίοι οδηγοί πηγαίνουν στη Βουλγαρία για φθηνή βενζίνη και πετρέλαιο – Μεγάλη διαφορά στις τιμές

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων στη Βουλγαρία επιλέγουν πολλοί Έλληνες από τον Νομό Σερρών, κυρίως από τις περιοχές στα βόρεια, κοντά στον Προμαχώνα, για να ανεφοδιάσουν τα αυτοκίνητα τους με βενζίνη και πετρέλαιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη Βουλγαρία διαμορφώνεται περίπου στο 1,41 ευρώ το λίτρο, την ώρα που στις Σέρρες και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας φτάνει ή και ξεπερνά τα 1,92 ευρώ. Δηλαδή η διαφορά αγγίζει περίπου τα 50 λεπτά ανά λίτρο. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης κοστίζει περίπου 1,57 ευρώ στη Βουλγαρία, ενώ στην Ελλάδα φτάνει περίπου το 1,85 ευρώ.

Βέβαια και στη Βουλγαρία η τιμή παρουσιάζει αυξητική τάση. Ένας Έλληνας οδηγός που θέλει να γεμίσει το ρεζερβουάρ με καύσιμα στη Βουλγαρία πρέπει να υπολογίσει και το κόστος των διοδίων, που φτάνει περίπου τα 4,70 ευρώ αλλά και τη βινιέτα που πρέπει να αγοράσει αν θέλει να κινηθεί στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας που είναι 4.10 για ένα 24ωρο ή 7.70 ευρώ για μια εβδομάδα. Ωστόσο πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι το συνολικό όφελος εξακολουθεί να είναι σημαντικό.

Φωτογραφία: ΕΡΤ

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούργιο, ωστόσο φαίνεται να εντείνεται όσο αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν εργαζόμενοι σε πρατήρια της περιοχής, κάποιοι Έλληνες οδηγοί προσπαθούν να γεμίσουν και μικρά δοχεία καυσίμων, πρακτική που μπορεί να επισύρει πρόστιμα σε περίπτωση ελέγχου.

Την ίδια στιγμή, παρατηρείται και το αντίστροφο φαινόμενο. Αρκετοί Βούλγαροι περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα για αγορές τροφίμων, καθώς –όπως αναφέρουν– οι τιμές σε αρκετά προϊόντα στη χώρα τους έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την είσοδο της Βουλγαρίας στο ευρώ.