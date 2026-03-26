Σάλος στην Ελασσόνα: Αντιδήμαρχος φωτογραφήθηκε με σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ

Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό που σημειώθηκε στο Δημαρχείο της Ελασσόνας, κατά τη διάρκεια επίσκεψης μαθητών από την Τουρκία και τη Γαλλία στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται μία αντιδήμαρχος η οποία εμφανίζεται σε φωτογραφικό υλικό να κρατά σημαία με τη μορφή του Κεμάλ Ατατούρκ αντί για την επίσημη εθνική σημαία της Τουρκίας.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση αντίδραση της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου, η οποία σε ανακοίνωσή της – όπως μεταδίδει το onlarissa.gr – κάνει λόγο για «πρωτοφανές θεσμικό και ιστορικό ατόπημα».

Στην ανακοίνωση εκφράζεται «έκπληξη, οργή και αποτροπιασμός», ενώ επισημαίνεται ότι η χρήση της συγκεκριμένης σημαίας εντός δημόσιου κτιρίου συνιστά προσβολή της εθνικής συνείδησης, ιδιαίτερα για τους απογόνους προσφύγων της περιοχής.

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η επιλογή ενός «ιδεολογικού συμβόλου», αντί της επίσημης σημαίας, παραβιάζει το διπλωματικό πρωτόκολλο και δεν συνάδει με το πνεύμα των διεθνών ανταλλαγών, οι οποίες βασίζονται – όπως τονίζεται – στον αμοιβαίο σεβασμό.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα προς τον δήμαρχο Νίκος Γάτσας σχετικά με το εάν ήταν ενήμερος για τη συγκεκριμένη ενέργεια, αν την καλύπτει πολιτικά και αν προτίθεται να ζητήσει συγγνώμη από τους δημότες.