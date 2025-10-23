Πρώτο κρούσμα ευλογιάς στη Δράμα – Θανατώνονται 300 ζώα

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους εκτροφείς της Δράμας η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των προβάτων στον νομό.

Η ασθένεια εντοπίστηκε σε μικρή κτηνοτροφική μονάδα στον Νεροφράκτη και, σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο πρόκειται να προχωρήσουν στη θανάτωση των 300 ζώων της μονάδας. Η εξάπλωση της ζωονόσου φαίνεται να συνεχίζεται, παρά τα μέτρα πρόληψης που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους παραγωγούς και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη εγρήγορση, προκειμένου να αποτραπεί η μετάδοση της ασθένειας σε άλλες περιοχές του νομού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στη Δράμα λειτουργούν περίπου 430 κτηνοτροφικές μονάδες, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι μεγάλες και σύγχρονες, με συνολικό ζωικό κεφάλαιο που ξεπερνά τα 120.000 αιγοπρόβατα.