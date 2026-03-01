Πρέβεζα: Σε καραντίνα κτηνοτροφική μονάδα μετά από ύποπτο κρούσμα ευλογιάς

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πρέβεζα έπειτα από ενδείξεις που παραπέμπουν σε πιθανό κρούσμα ευλογιάς σε μικρή κτηνιατρική μονάδα, σε περιοχή του Δήμου Πάργας, με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Πληροφορίες της ΕΡΤ ενημερώνουν οτι πάνω από 15 πρόβατα παρουσιάζουν ύποπτη συμπτωματολογία ευλογιάς. Από τα ζώα στην Πρέβεζα ελήφθησαν δείγματα αίματος, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακό έλεγχο.

Τα επίσημα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται τη Δευτέρα (2/3/2026) και θα καθορίσουν, εάν πρόκειται για κρούσματα ευλογιάς, όπως εκτιμούν οι κτηνίατροι βάσει της αρχικής αυτοψίας.

Μέχρι τότε, η συγκεκριμένη μονάδα έχει τεθεί σε καθεστώς περιορισμού, με αυστηρές οδηγίες για αποφυγή κάθε μετακίνησης ζώων. Για την τήρηση των μέτρων ζητήθηκε και η συνδρομή της Αστυνομίας.

Στο μεταξύ, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες προχώρησαν σε επιτόπιους ελέγχους, καθώς και σε απολυμάνσεις τόσο του χώρου της μονάδας, όσο και των διαδρομών που χρησιμοποιούνται από το κοπάδι και τον ιδιοκτήτη του.