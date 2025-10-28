Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα για την 28η Οκτωβρίου: Το πνεύμα του “ΟΧΙ” συνεχίζει να εμπνέει δύναμη, ελευθερία και αλληλεγγύη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
«Τιμώντας την 28η Οκτωβρίου – μια μέρα θάρρους, ενότητας και ανθεκτικότητας. Θερμές ευχές σε όλους τους Έλληνες που γιορτάζουν το πνεύμα του “ΟΧΙ”, το οποίο συνεχίζει να εμπνέει δύναμη, ελευθερία και αλληλεγγύη», αναφέρει ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς σε ανάρτησή του στο «Χ».
🇬🇷 Honoring October 28th — a day of courage, unity, and resilience.— 🇮🇱 Noam Katz (@NoamKatz_) October 28, 2025
Warm wishes to all Greeks as they celebrate the spirit of “ΟΧΙ” that continues to inspire strength, freedom, and solidarity. pic.twitter.com/F4NOVnIn0h
