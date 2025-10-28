MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα για την 28η Οκτωβρίου: Το πνεύμα του “ΟΧΙ” συνεχίζει να εμπνέει δύναμη, ελευθερία και αλληλεγγύη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Τιμώντας την 28η Οκτωβρίου – μια μέρα θάρρους, ενότητας και ανθεκτικότητας. Θερμές ευχές σε όλους τους Έλληνες που γιορτάζουν το πνεύμα του “ΟΧΙ”, το οποίο συνεχίζει να εμπνέει δύναμη, ελευθερία και αλληλεγγύη», αναφέρει ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς σε ανάρτησή του στο «Χ».

