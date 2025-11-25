MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πετρούπολη: Καθηγήτρια γυμνασίου έπιασε μαθητή από τον λαιμό και τον έσερνε από την κουκούλα στο προαύλιο

Φωτογραφία: Intime
Αναστάτωση επικράτησε στο 4ο γυμνάσιο Πετρούπολης, καθώς καθηγήτρια φέρεται να έπιασε μαθητή από τον λαιμό και στη συνέχεια να τον έσυρε από την κουκούλα στο προαύλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast, το περιστατικό φέρεται να έγινε χθες Δευτέρα 24 Νοεμβρίου. Ο μαθητής βρισκόταν στο προαύλιο με συμμαθητή του, όταν η καθηγήτρια τον έπιασε από τον λαιμό, αφήνοντας εκδορές.

Στη συνέχεια, φέρεται να τον έσυρε από την κουκούλα στο προαύλιο.

Στο παρελθόν φέρεται να έχουν δημιουργηθεί επεισόδια με τη συγκεκριμένη καθηγήτρια, ενώ οι μαθητές του σχολείου προχώρησαν σε κατάληψη.

