Πέθανε ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο το μεσημέρι.

Ο Θάνος Οικονομόπουλος είχε γεννηθεί στις 10 Ιουνίου 1946 και τα τελευταία χρόνια αρθρογραφούσε στο Iefimerida.gr, συνεχίζοντας μέχρι πρόσφατα την αρθρογραφική του δραστηριότητα. Είχε διατελέσει στέλεχος της Καθημερινής, ενώ είχε ασχοληθεί και με το ραδιόφωνο. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το μεσημέρι του Σαββάτου, προκαλώντας θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο.