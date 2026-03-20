MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέλλα: 90χρονος εντοπίστηκε σώος μετά από 4 μέρες αναζητήσεων

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 90χρονου από το Μαυροβούνι Σκύδρας, στην Πέλλα.

Ο ηλικιωμένος, που πάσχει από άνοια, εντοπίστηκε σήμερα (20/3) το μεσημέρι ζωντανός αλλά ταλαιπωρημένος, σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από το σπίτι του, στο Μαυροβούνι Σκύδρας.

Τον εντόπισαν άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας μέσα σε πυκνή βλάστηση από ψηλές καλαμιές, όπου και είχε εγκλωβιστεί. Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετείχαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ είχε ενεργοποιηθεί και Silver Alert.

Ο 90χρονος νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς είναι καλά στην υγεία του και φέρει μόνο κάποιες εκδορές.

Πέλλα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

