Πάτρα: Πάνω από 600 περιστατικά μέθης, τραυματισμών και ξυλοδαρμών το τριήμερο των αποκριών

Το επίσημο φινάλε με την καύση του Καρνάβαλου μπορεί να έβαλε την τελεία στο πρόγραμμα του Πατρινό Καρναβάλι, όμως η διασκέδαση στην Πάτρα συνεχίστηκε αδιάκοπα μέχρι να χαράξει.

Λίγο πριν και λίγο μετά το πρώτο φως της ημέρας, το κέντρο της πόλης παρέμενε σε ρυθμούς γιορτής.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα tempo24, νεαροί κυρίως καρναβαλιστές είχαν κατακλύσει την πλατεία Γεωργίου, την Ερμού και τους πεζόδρομους της Μαιζώνος, της Γεροκωστοπούλου, της Ρήγα Φεραίου και της Παντανάσσης, μετατρέποντας κάθε γωνιά σε ένα ατελείωτο…. υπαίθριο πάρτι.

Μουσικές από παντού, τραγούδια, χορός και αστείρευτο κέφι συνέθεταν το σκηνικό μιας πόλης που δεν έλεγε να «κατεβάσει ρολά». Το καρναβάλι μπορεί να έσβησε συμβολικά με τις φλόγες, αλλά στους δρόμους της Πάτρας συνέχισε να καίει μέχρι το ξημέρωμα.

Πολλά τα περιστατικά που αντιμετώπισε ο Ερυθρός Σταυρός

Την ίδια στιγμή, σε αυξημένη ετοιμότητα βρισκόταν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, που είχε στήσει Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου, στον χώρο του Έσπερου.

Με περισσότερους από 180 εθελοντές Σαμαρείτες–Διασώστες, Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, λειτουργούσε ένα πλήρως οργανωμένο υπαίθριο ιατρείο με πέντε ειδικά διαμορφωμένες σκηνές και κατάλληλο εξοπλισμό.

Ο υπεύθυνος των Σαμαρειτών και Ναυαγοσωστών, Δημήτρης Χαλιώτης, ανέφερε στην τοπική ιστοσελίδα ότι μόνο την Παρασκευή και το Σάββατο καταγράφηκαν 223 περιστατικά, κυρίως μέθης και τραυματισμών. Την Κυριακή ο αριθμός αυξήθηκε σημαντικά, καθώς περίπου 400 άτομα πέρασαν από το υπαίθριο ιατρείο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή σε νοσοκομεία.

Σημειώνεται ότι αύξηση υπήρχε και στα περιστατικά ξυλοδαρμών τη νύχτα της Κυριακής προς τα ξημερώματα της Δευτέρας, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το έργο των εθελοντών.