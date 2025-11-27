MENOY

Παρέμβαση Ρουβίκωνα σε εκδήλωση στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης – Δείτε φωτογραφίες

THESTIVAL TEAM

Μέλη του Ρουβίκωνα πραγματοποίησαν παρέμβαση, νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης (27/11), κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννας Ευθυμίου στο πλαίσιο του συνεδρίου του 1ου Thess Connect: Youth & Policy in Dialogue, του Μεγάλου Ετήσιου Συνεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 15 άτομα βρέθηκαν στα έδρανα της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, άνοιξαν ένα πανό και φώναξαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης.

Στην αίθουσα προκλήθηκε ένταση με τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων να οδηγούν τα μέλη του Ρουβίκωνα προς την έξοδο.

Δείτε την ανάρτηση του Ρουβίκωνα:

Θεσσαλονίκη Ρουβίκωνας

