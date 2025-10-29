MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παραμένουν στα μπλόκα στον ΒΟΑΚ αγρότες και κτηνοτρόφοι – Θα ανοίξει ο δρόμος μετά τα μεσάνυχτα

|
THESTIVAL TEAM

Στις θέσεις τους παραμένουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφους των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους στο ύψος του πρώην ΚΤΕΟ, στον ΒΟΑΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, αποφασίστηκε ο δρόμος να παραμείνει ανοιχτός από τα μεσάνυχτα έως και τις 9:30 το πρωί της Πέμπτης, ώστε να διευκολυνθεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων και να αποφευχθεί νέα ταλαιπωρία για τους οδηγούς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρωί της Πέμπτης, μέρος των αγροτών και των κτηνοτρόφων θα παραμείνει στο σημείο, ενώ άλλοι θα κινηθούν προς την πόλη του Ηρακλείου, όπου αναμένεται να αποφασιστεί επιτόπου η μορφή της συνέχισης των κινητοποιήσεων.

Ο ΒΟΑΚ είχε ανοίξει νωρίτερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα, γεγονός που επέτρεψε την αποσυμφόρηση της κίνησης, έπειτα από αρκετές ώρες ταλαιπωρίας. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν αποφασίσει αρχικά να διατηρήσουν το δρόμο ανοιχτό έως τις 8:30 το βράδυ, προχωρώντας στη συνέχεια σε νέο αποκλεισμό έως τα μεσάνυχτα, στο πλαίσιο των διαρκών τους κινητοποιήσεων.

«Δε φεύγουμε αν δεν πάρουμε απαντήσεις. Η κατάσταση για την κτηνοτροφία έχει φτάσει στο απροχώρητο», τονίζουν οι συγκεντρωμένοι, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με επιμονή και συνέπεια μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους.

ΒΟΑΚ Μπλόκα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 60 λεπτά πριν

Ηρακλής: Έφυγε με το διπλό από τη Ρίγα ο Γηραιός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Δένδιας από Πεντάγωνο: Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του Άγνωστου Στρατιώτη

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας θα πανηγυρίσει την Αγία Ελένη Σινωπίτιδα – Οι εκδηλώσεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 19 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 29 Οκτωβρίου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων αύριο στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας