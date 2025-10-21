MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΣΕΘ: Στον “αέρα” ο διαγωνισμός για τις περιαστικές συγκοινωνίες

|
THESTIVAL TEAM

Ο ΟΣΕΘ άναψε το πράσινο φως για τη διεξαγωγή νέου συγκοινωνιακού έργου της ΠΕ  Θεσσαλονίκης μέσω διαγωνισμού που προκήρυξε για την εύρεση αναδόχου που θα αναλάβει με 220 λεωφορείατις περιαστικές συγκοινωνίες για δέκα μήνες από 01.03.2026 έως 31.12.2026 με δυνατότητα παράτασης δύο επιπλέον μηνών.

Ο προϋπολογισμός του έργου για το δεκάμηνο ανέρχεται στο ποσό των 36.350.000 €, πλέον ΦΠΑ, για περίπου 18 εκ. οχηματοχιλιόμετρα, με σαφείς προϋποθέσεις, όρους εκτέλεσης και νέα αμαξοστάσια αλλά και -το σπουδαιότερο- δεσμεύσεις χρήσης καθαρών (ηλεκτρικών) οχημάτων στο 40% του στόλου κατ’ ελάχιστον.

«Υπό την εποπτεία του ΟΣΕΘ και την αμέριστη συμπαράσταση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζεται η αναβάθμιση του στόλου των λεωφορείων στην περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης ώστε οι πολίτες να έχουν αναβαθμισμένη και ποιοτική εξυπηρέτηση που θα διασφαλίζει άνετη και ασφαλή μετακίνηση. Προχωράμε ως ΟΣΕΘ για την αναβάθμιση του συγκοινωνιακού έργου Θεσσαλονίκης το οποίο βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, με πυκνότερα δρομολόγια, νέο καθαρό στόλο και κάλυψη αναγκών σε ακόμη περισσότερες περιοχές της ΠΕ Θεσσαλονίκης», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάννης Τόσκας.

ΟΣΕΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ανήλικος άρπαξε χρυσή αλυσίδα από τουρίστρια σε σταθμό του ΗΣΑΠ – Δείτε το βίντεο

ΚΑΙΡΟΣ 3 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Βροχές και καταιγίδες μέχρι αύριο και μετά… καλοκαιράκι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

“Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω, δεν με πρόσεχε και είχε σχέσεις” ισχυρίστηκε στην αστυνομία ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του στα Τρίκαλα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

ΚΚΕ: Απαράδεκτη και καταδικαστέα πράξη η απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία του δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Μητέρα Κυριακής Γρίβα: “Η μεταφορά της κυρίας Βανδή είναι πολυτιμότερη από τη ζωή της κόρης μου”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Υποχρεωτική και δωρεάν η απογραφή όλων των ανελκυστήρων έως τις 30 Νοεμβρίου – Μέχρι σήμερα έχει απογραφεί το 10%