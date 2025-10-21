ΟΣΕΘ: Στον “αέρα” ο διαγωνισμός για τις περιαστικές συγκοινωνίες

Ο ΟΣΕΘ άναψε το πράσινο φως για τη διεξαγωγή νέου συγκοινωνιακού έργου της ΠΕ Θεσσαλονίκης μέσω διαγωνισμού που προκήρυξε για την εύρεση αναδόχου που θα αναλάβει με 220 λεωφορείατις περιαστικές συγκοινωνίες για δέκα μήνες από 01.03.2026 έως 31.12.2026 με δυνατότητα παράτασης δύο επιπλέον μηνών.

Ο προϋπολογισμός του έργου για το δεκάμηνο ανέρχεται στο ποσό των 36.350.000 €, πλέον ΦΠΑ, για περίπου 18 εκ. οχηματοχιλιόμετρα, με σαφείς προϋποθέσεις, όρους εκτέλεσης και νέα αμαξοστάσια αλλά και -το σπουδαιότερο- δεσμεύσεις χρήσης καθαρών (ηλεκτρικών) οχημάτων στο 40% του στόλου κατ’ ελάχιστον.

«Υπό την εποπτεία του ΟΣΕΘ και την αμέριστη συμπαράσταση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζεται η αναβάθμιση του στόλου των λεωφορείων στην περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης ώστε οι πολίτες να έχουν αναβαθμισμένη και ποιοτική εξυπηρέτηση που θα διασφαλίζει άνετη και ασφαλή μετακίνηση. Προχωράμε ως ΟΣΕΘ για την αναβάθμιση του συγκοινωνιακού έργου Θεσσαλονίκης το οποίο βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, με πυκνότερα δρομολόγια, νέο καθαρό στόλο και κάλυψη αναγκών σε ακόμη περισσότερες περιοχές της ΠΕ Θεσσαλονίκης», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάννης Τόσκας.