ΟΣΕΤΕΕ: Αναβλήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Αναβλήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ): “αναβλήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Η πρώτη ύστερα από 3,5 μήνες και η πρώτη μετά το πολύνεκρο βιομηχανικό δυστύχημα στη Βιολάντα,

όπου σκοτώθηκαν πέντε εργάτριες της νυχτερινής βάρδιας.

Η συνεδρίαση αναβλήθηκε λόγω απουσίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ζήτησαν την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας στο όργανο

και τη συμπερίληψη του εργατικού δυστυχήματος της Βιολάντας στην ημερήσια διάταξη,

καθώς δεν περιλαμβανόταν στα προς συζήτηση θέματα”.