Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού με ξεχωριστή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Εκδήλωση βιωματικού και ενημερωτικού χαρακτήρα για τον αυτισμό θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 3 Απριλίου, στις 10 το πρωί, στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης (Κωνσταντινουπόλεως 75) το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού (2 Απριλίου).

Η δράση περιλαμβάνει αρχικά την προβολή του κοινωνικού ντοκιμαντέρ της Παρασκευής Σαλαβγιά με τίτλο «Ένας Κόσμος – Δύο Όψεις», ένα έργο που αναδεικνύει με βιωματικό και ουσιαστικό τρόπο την καθημερινότητα, τις προκλήσεις και τη δύναμη των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, φωτίζοντας τη λεγόμενη «αόρατη αναπηρία» και αναδεικνύοντας τη σημασία της αποδοχής και της συμπερίληψης. Η προβολή θα πλαισιωθεί από θεατρική παρέμβαση της θεατρικής ομάδας «ΤΑΥΤΙΣΜΟΣ», η οποία απαρτίζεται, ως επί το πλείστον, από ανήλικα και ενήλικα άτομα στο φάσμα του αυτισμού.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ορθής προσέγγισης ατόμων που βιώνουν συναισθηματική ή ψυχική δυσκολία και θα ολοκληρωθεί με συζήτηση – ενημέρωση, με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης.

Η θεατρική ομάδα «ΤΑΥΤΙΣΜΟΣ» αποτελεί μια ιδιαίτερα δραστήρια και αναγνωρίσιμη πρωτοβουλία, με σημαντική απήχηση στο κοινό και έντονη παρουσία σε πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις. Η ιδρύτρια της ομάδας, Παρασκευή Σαλαβγιά, έχει βραβευτεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στο πλαίσιο των Βραβείων «Αρετής Μισιρλόγλου» 2025.