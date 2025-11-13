MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεκρή 49χρονη σε φούρνο στη Λάρισα: Πιάστηκε το φουλάρι της στο ζυμωτήριο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μια νέα τραγωδία συγκλονίζει αυτήν τη φορά την τοπική κοινωνία του Δαμασίου, κοντά στη Λάρισα. Τα ξημερώματα της Πέμπτης (13.11.2025), μια 49χρονη γυναίκα, εργαζόμενη για χρόνια σε φούρνο της περιοχής, βρήκε τραγικό θάνατο στον χώρο εργασίας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, η άτυχη Ζωή Λέτσιου φέρεται να εγκλωβίστηκε σε επαγγελματικό μηχάνημα του φούρνου. Το φουλάρι της πιάστηκε στο ζυμωτήριο, προκαλώντας τον θάνατό της.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων της και την άφιξη του ΕΚΑΒ, οι προσπάθειες ανάνηψης δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται πλέον από την αστυνομία, η οποία προσπαθεί να εξακριβώσει πώς η εργαζόμενη παγιδεύτηκε στο μηχάνημα.

Η μικρή κοινωνία του Δαμασίου είναι συγκλονισμένη. Η 49χρονη ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στο χωριό και η απώλειά της έχει αφήσει βαθύ κενό.

