Μαθητής από τη Λευκάδα πήγαινε για 6 χρόνια με καΐκι στο σχολείο και ανταμείφθηκε με υποτροφία

Υποτροφία για πανεπιστημιακές σπουδές έλαβε μαθητής στη Λευκάδα. Ο Άκης Καραμπουρούνης έπαιρνε για έξι χρόνια καΐκι για να πάει στο σχολείο, ακόμα και με τις χειρότερες καιρικές συνθήκες.

Ο μαθητής Άκης Καραμπουρούνης καθημερινά ταξίδευε με καΐκι από τον Κάλαμο της Λευκάδας, ο οποίος είναι ένα μικρό νησί του Ιονίου, για να μην απουσιάσει από το σχολείο του, στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας.

Από την Α’ Γυμνασίου μέχρι την Γ’ Λυκείου, ο μαθητής αναχωρούσε τα ξημερώματα με καΐκι από το νησί του και μετά από 45 λεπτά της ώρας έφτανε στον Μύτικα.

Από εκεί διένυε πεζός μία διαδρομή 10-15 λεπτών για να φτάσει στο σχολείο.

«Όταν μεγαλώνεις σε μία πολύ κλειστή κοινωνία και σε ένα νησί με 80 κατοίκους και χρειάζεται να περνάς τόσα εμπόδια καθημερινά για να κάνεις κάποια πολύ εύκολα πράγματα και αυτονόητα, μέσα σου αρχίζει να ξυπνά ένα συναίσθημα που λέει ”Άκη πρέπει κάτι να καταφέρεις στη ζωή σου, πρέπει κάτι να κάνεις”», δήλωσε στον Alpha.

Μάλιστα, αποκαλύπτει πως «υπάρχουν πολλές εικόνες χαραγμένες στο μυαλό μου», όπως «οι θαλασσοταραχές, τα απαγορευτικά που είχαμε, τα χαράματα με βροχή, με κρύο, κουκουλωμένοι με μπουφάν, σκούφους. Και μετά όταν φτάναμε έπρεπε να κάνουμε και άλλη διαδρομή να πάμε στο Λύκειο. Είχα χάσει πάνω από έναν μήνα ύλης στο σχολείο. Μπορεί και για μία εβδομάδα να μην πήγαινα σχολείο με αποτέλεσμα αυτό να με πάει πίσω στην ύλη για τις Πανελλήνιες».

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος αλλά κυρίως ευγνώμων γιατί όταν περνάς τόσες θαλασσοταραχές, τόσες δυσκολίες στη ζωή, ανταμείφθηκα. Η αλήθεια είναι πως θα μου δώσει και ένα μεγάλο κίνητρο να συνεχίσω μπροστά. Μέσα από όλα αυτά τα εμπόδια πιστεύω ότι πραγματικά αναγεννάτε ένας άνθρωπος και βλέπει τον κόσμο με διαφορετική ματιά», ανέφερε ακόμη.

Απευθυνόμενος στους σημερινούς μαθητές ανά την Ελλάδα, λέει:

«Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά να έχουν κουράγιο, επιμονή και υπομονή, να μην τα παρατήσουν για κανέναν λόγο και όλα αυτά τα εμπόδια να τα βλέπουν σαν μια ώθηση για να φτάσουν πιο γρήγορα στους στόχους».

Ο Άκης Καραμπουρούνης, ο οποίος είναι πλέον πρωτοετής στο τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κέρδισε υποτροφία ως αριστούχος μαθητής μικρών νησιών.