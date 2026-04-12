MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαγνησία: Ιερέας δεν έλεγε το "Χριστός Ανέστη" μέχρι να σταματήσουν τα πυροτεχνήματα – Δείτε βίντεο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αιφνιδιαστικά διέκοψε ένας παπάς τη λειτουργία το βράδυ της Ανάστασης (11/04) στα Κανάλια Μαγνησίας λίγο πριν ακουστεί το «Χριστός Ανέστη», προκειμένου να απευθυνθεί με έντονο ύφος σε ομάδα νεαρών που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο, οι οποίοι ετοιμάζονταν να ανάψουν πυροτεχνήματα με ισχυρούς κρότους.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο λόγος της παρέμβασης, ήταν η ύπαρξη γηροκομείου σε πολύ κοντινή απόσταση από τον ναό, με τον ιερέα να τονίζει ότι οι δυνατοί κρότοι προκαλούν φόβο και αναστάτωση στους ηλικιωμένους που διαμένουν εκεί.

Η παρατήρηση που έκανε στους νεαρούς, προκάλεσε στιγμιαία αμηχανία στο εκκλησίασμα, καθώς η ροή της ακολουθίας διακόπηκε σε μια από τις πιο κορυφαίες στιγμές της βραδιάς. Ωστόσο, η επισήμανση του ιερέα έγινε κατανοητή από τους περισσότερους παρευρισκόμενους, με το περιστατικό να αναδεικνύει την ανάγκη σεβασμού και προσοχής, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Λίγο αργότερα, η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά και το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε μέσα σε πιο ήπιο και συγκρατημένο κλίμα.

Δείτε το βίντεο:

Ιερέας Μαγνησία

