Λούτσα: “Μην πεις τίποτα στη μάνα σου, πάμε βόλτα με το αμάξι” είπε στον φίλο του ο 15χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο

«Μην πεις τίποτα στη μάνα σου και πάμε βόλτα με το αμάξι», είναι τα λόγια που μετέφερε ο 15χρονος οδηγός στη μητέρα του αμέσως μετά από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) στη Λούτσα.

Λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι οι τρεις φίλοι πήραν το αυτοκίνητο της μητέρας του 15χρονου οδηγού, η οποία μιλάει στο newsit.gr για το τροχαίο στην οδό Δημοκρατίας στη Λούτσα, όπου έχασε τη ζωή του ο συνομήλικός του συνοδηγός. Όπως αναφέρει, εργαζόταν και δεν γνώριζε ότι ο γιος της είχε πάρει το αυτοκίνητο.

Συγκλονισμένη δηλώνει ότι ο γιος της δεν είχε ξαναπάρει το αμάξι και όπως της είπε ο γιος της, το πήρε με προτροπή του φίλου του που σκοτώθηκε ακαριαία.

Μετά το φονικό τροχαίο, ο 15χρονος οδηγός σε κατάσταση σοκ και βλέποντας τον φίλο του να εκσφενδονίζεται από το αυτοκίνητο και να σκοτώνεται ακαριαία, άρχισε να φωνάζει: «Τι έκανα, τι έκανα, σκότωσα τον φίλο μου».

Ο 15χρονος -που νοσηλεύεται όπως και ο δεύτερος τραυματίας στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»-συνεχίζει να βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση σύμφωνα με την μητέρα του, η οποία περιγράφει τα όσα της μετέφερε ο γιος της.

«Ο γιος μου είναι χάλια από χθες, είναι σε τραγική κατάσταση και έχει πάθει σοκ. Αυτή την στιγμή ζαλίζεται πονάει όλη η πλάτη του, τα πόδια του, πιο χάλια δεν γίνεται. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το αυτοκίνητο το πήραν κρυφά. Δεν είχαμε ιδέα. Δεν το είχε ξαναπάρει το όχημα, ποτέ. Μας είπε ότι του είπε ο φίλος του που συγχωρέθηκε του είπε: “Μην αναφέρεις τίποτα στη μάνα σου, πάμε βόλτα με το αμάξι”», λέει χαρακτηριστικά η μητέρα του μιλώντας στο newsit.gr.

«Ήταν καλοί φίλοι από το δημοτικό»

Σύμφωνα με την μητέρα του ανήλικου οδηγού, ο γιος της με τον συνοδηγό ήταν φίλοι χρόνια και περνούσαν καθημερινά χρόνο μαζί.

«Με το παιδί που κατέληξε, ο γιος μου έκαναν αρκετά χρόνια παρέα. Ήταν καλοί φίλοι από το δημοτικό. Με το άλλο παιδί δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση, απλώς τώρα τελευταία είχαν αρχίσει να κάνουν παρέα. Με την οικογένεια του παιδιού δεν έχω επικοινωνήσει. Για την ώρα προσπαθώ να σταθώ στο πλευρό του γιου μου», αναφέρει.

Αφήνουν λουλούδια στο σημείο

Από το πρωί του Σαββάτου δεκάδες φίλοι και συμμαθητές του 15χρονου αφήνουν λουλούδια στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος.

Τραγική φιγούρα η μητέρα του 15χρονου που άφησε μια ανθοδέσμη στο σημείο όπου έφυγε τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα από τη ζωή ο γιος της.