MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την τραγωδία στη Λούτσα: Καρέ καρέ η πορεία του ΙΧ πριν χτυπήσει σε δέντρο, νεκρός 15χρονος, δύο τραυματίες

|
THESTIVAL TEAM

Τις τελευταίες στιγμές πριν από την τραγωδία στο τροχαίο που σημειώθηκε στη Λούτσα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας ανήλικος κατέγραψε κάμερα της περιοχής.

Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα εμφανίζεται το λευκό Fiat Punto να εκτρέπεται της πορείας του και να διολισθαίνει προς τα αριστερά. Είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την πρόσκρουση σε δέντρο.

Από το χτύπημα, οι δύο από τους τρεις ανηλίκους που επέβαιναν στο όχημα τραυματίστηκαν ενώ ο συνοδηγός, 15 ετών έχασε τη ζωή του.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος. Ένας από τους ανήλικους, είχε πάρει κρυφά τα δεύτερα κλειδιά του ΙΧ της μητέρας του και κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Οι δύο ελαφρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, αξονικές και ακτινογραφίες και θα νοσηλευτούν στη χειρουργική κλινική καθώς υπάρχει κίνδυνος να έχουν χτυπήσει το κεφάλι τους μετά το τροχαίο.

Ο οδηγός φώναζε “τι έκανα”, λέει αυτόπτης μάρτυρας

Ο οδηγός φώναζε “τι έκανα”, τόνισε μεταξύ άλλων αυτόπτης μάρτυρας.

«Τα ασθενοφόρα ήρθαν αμέσως. Το ένα παιδί έπεσε έξω από το αυτοκίνητο. Ακούσαμε έναν θόρυβο αλλά δεν ξέραμε από τι προκλήθηκε», ανέφερε άλλη μάρτυρας.

Λούτσα Τροχαίο δυστύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ώρα πριν

ΑΑΔΕ: Βίντεο από τις έρευνες για το δίκτυο απάτης με “αχυρανθρώπους” που υπεξαίρεσαν 43 εκατ. ευρώ από το Δημόσιo

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος ευχήθηκε περαστικά στον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τη νοσηλεία του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Κουτσούμπας: Είμαστε στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων, όπως πάντα έτσι και τώρα συνεχίζουμε τον αγώνα

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Γιώργος Μαζωνάκης: Η μητέρα του πήρε εξιτήριο τη μέρα που ο τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Βίντεο: Η στιγμή που γυναίκα αγκαλιάζει ηλικιωμένο και του αρπάζει την αλυσίδα – Σπείρα με δράση και στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Παύλος ντε Γκρες για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: Πολλά περνάνε από το μυαλό μου