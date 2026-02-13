MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στη Λούτσα: Νεκρός σε τροχαίο ένας 15χρονος, τραυματίες ακόμη δυο ανήλικοι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) στη Λούτσα που είχε σαν αποτέλεσμα ένας 15χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο συνομήλικοί του να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το protothema.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος. Ο 15χρονος είχε πάρει κρυφά τα δεύτερα κλειδιά του ΙΧ της μητέρας του και κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Ο θάνατος του 15χρονου οδηγού ήταν ακαριαίος, καθώς εκτινάχθηκε έξω από το αυτοκίνητο.

Οι δύο ελαφρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, αξονικές και ακτινογραφίες και θα νοσηλευτούν στη χειρουργική κλινική καθώς υπάρχει κίνδυνος να έχουν χτυπήσει το κεφάλι τους μετά το τροχαίο.

Λούτσα Τροχαίο δυστύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Λούβρο: Πλημμύρισε αίθουσα με έργα τέχνης του 15ου και 16ου αιώνα εξαιτίας διαρροής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Παύλος ντε Γκρες για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: Πολλά περνάνε από το μυαλό μου

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

Πονοκέφαλος και ημικρανία: Επτά τσάγια για φυσική ανακούφιση

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Γιώργος Μαζωνάκης: Η μητέρα του πήρε εξιτήριο τη μέρα που ο τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο

ΥΓΕΙΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν εξέταση σήμερα για πιθανές προκαρκινικές βλάβες ή καρκίνο στο νοσοκομείο Παπανικολάου

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Kακάο και μαύρη σοκολάτα: Μπορούν πράγματι να επιβραδύνουν τη γήρανση και να προστατεύσουν καρδιά και εγκέφαλο;