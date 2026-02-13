Τραγωδία στη Λούτσα: Νεκρός σε τροχαίο ένας 15χρονος, τραυματίες ακόμη δυο ανήλικοι

Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) στη Λούτσα που είχε σαν αποτέλεσμα ένας 15χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο συνομήλικοί του να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το protothema.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος. Ο 15χρονος είχε πάρει κρυφά τα δεύτερα κλειδιά του ΙΧ της μητέρας του και κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Ο θάνατος του 15χρονου οδηγού ήταν ακαριαίος, καθώς εκτινάχθηκε έξω από το αυτοκίνητο.

Οι δύο ελαφρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, αξονικές και ακτινογραφίες και θα νοσηλευτούν στη χειρουργική κλινική καθώς υπάρχει κίνδυνος να έχουν χτυπήσει το κεφάλι τους μετά το τροχαίο.