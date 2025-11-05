Λέκκας για σεισμό στην Ξάνθη: “Πρέπει να τον προσέξουμε, έγινε στο μεγάλο ρήγμα Ξάνθης-Χρυσούπολης-Καβάλας”

Ιδιαίτερα αισθητός έγινε ο σεισμός των 4,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ξάνθη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 9:16 το πρωί και έγινε αντιληπτός σε μεγάλο τμήμα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Καθηγητής Σεισμολογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, τόνισε ότι πρόκειται για δόνηση που απαιτεί προσοχή λόγω της θέσης της πάνω σε ενεργό ρήγμα.

«Εκδηλώθηκε στις 9:16, δηλαδή πριν από λίγο. Παρεμπιπτόντως, τυχαία βρίσκομαι στην Καβάλα και ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Είναι ένας σεισμός, για τον οποίο πρέπει να υπάρχει μία ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι είναι πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα, το ρήγμα της Ξάνθης–Χρυσούπολης–Καβάλας», δήλωσε ο κ. Λέκκας.

Όπως ανέφερε, ο σεισμός ήταν «ιδιαίτερα έντονος και αντιληπτός από όλους», ενώ υπογράμμισε πως οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την αξιολόγηση της εξέλιξης του φαινομένου.

«Είναι ένας σεισμός τον οποίο θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι τις αμέσως επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Σε επιφυλακή είναι οι φορείς που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων», πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.