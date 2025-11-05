MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ξάνθη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός σημειώθηκε στις 09:16 και το επίκεντρο εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ξάνθης. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15,1 χιλιόμετρα.

Ξάνθη Σεισμός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 41 λεπτά πριν

“Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη”: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τρολάρει τη Βάσια Αναστασίου για το “είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα στη Βουλή”

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Μαρία Κωνσταντάκη: Είπα εγώ ότι δεν ήμουν τοξικούλα; Ο κύριος πάει να με βγάλει αγία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες αντικατάστασης αρμών συστολής – διαστολής και σήμερα στην γέφυρα Αξιού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ο Σπανούλης συνεχίζει στον πάγκο της Εθνικής – Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

ΚΑΙΡΟΣ 3 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το εξώφυλλο του βιβλίο του με τίτλο “Ιθάκη” – Πότε θα κυκλοφορήσει