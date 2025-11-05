Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ξάνθη

Σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός σημειώθηκε στις 09:16 και το επίκεντρο εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ξάνθης. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15,1 χιλιόμετρα.