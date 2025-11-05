Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ξάνθη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ξάνθη.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός σημειώθηκε στις 09:16 και το επίκεντρο εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ξάνθης. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15,1 χιλιόμετρα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Δήμος Καλαμαριάς: Η αξία και τα οφέλη του μητρικού θηλασμού σε μια δράση στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού
- Γονείς Λυγγερίδη: “Γελιόμαστε αν νομίζουμε ότι αυτά τα παραβατικά άτομα θα βρουν τον σωστό δρόμο – Τα ισόβια τα εισπράττουμε εμείς”
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος για κλοπή από κατάστημα εντός του αεροδρομίου “Μακεδονία”