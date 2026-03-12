Λέκκας για σεισμό 4,8 Ρίχτερ στην Καρδίτσα: Το φαινόμενο παρακολουθείται
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Ευθύμιος Λέκκας σχετικά με τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/03) στην περιοχή της Καρδίτσας.
Μιλώντας στο cnn.gr, ο κ. Λέκκας δήλωσε ότι «το φαινόμενο παρακολουθείται», τονίζοντας ότι θα σημειωθούν και μετασεισμοί.
Η σεισμική δόνηση «ταρακούνησε» την ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.
