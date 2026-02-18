Λάρισα: Νεαρή με πατίνι παρέσυρε και εγκατέλειψε μια 59χρονη – “Πονάω, φοβάμαι να βγω έξω” λέει το θύμα

Θύμα παράσυρσης απο πατίνι που οδηγούσε ένα έφηβο κορίτσι, καταγγέλλει πως έπεσε μια 59χρονη γυναίκα απο τη Λάρισα. Σύμφωνα με όσα λέει η γυναίκα, η ανήλικη τη χτύπησε και στη συνέχεια την εγκατέλειψε στον δρόμο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η 59χρονη γυναίκα, μιλώντας στο newsit.gr, όλα έγιναν το μεσημέρι της Δευτέρας (16.02.2026) στην οδό Τυχερού στην πόλη της Λάρισας. Η άτυχη γυναίκα, ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε απο το πατίνι που οδηγούσε μια κοπέλα αγνώστων στοιχείων που, στη συνέχεια την εγκατέλειψε αβοήθητη.

Η 59χρονη γυναίκα μιλώντας στο newsit.gr περιγράφει όσα καταγγέλλει: «Ήμουν στην άκρη του πεζοδρομίου και περίμενα να περάσω απέναντι. Κοιτούσα δεξιά για να δω μήπως έρχεται κάποιο αυτοκίνητο. Εκεί που ήμουν ανύποπτη για οτιδήποτε, ήρθε κάτι πάνω μου, ακούστηκε ένα μπαμ και δεν κατάλαβα τίποτα.

Με έριξε κάτω στον δρόμο. Μέσα στον πανικό και στη ζάλη μου, έμεινα εκεί, δεν μπορούσα να μιλήσω, ούτε να κινηθώ. Κοίταξα και είδα μια κοπέλα με ένα πατίνι. Κατάλαβα ότι με χτύπησε πατίνι. Μετά σταμάτησε μια γυναίκα με το αυτοκίνητο της και άρχισε να με ρωτάει αν χρειάζομαι βοήθεια. Της έκανα νόημα με το χέρι να με σηκώσει. Με πήγε στην άκρη και προσπάθησα να δω που είναι η κοπέλα με το πατίνι αλλά δεν την είδα πουθενά.

Είχε φύγει. Και θα ήθελα να την ρωτήσω, αν θα ήταν η μητέρα της πεσμένη στον δρόμο και χτυπημένη, δεν θα ήθελε κάποιος να σταματήσει να την βοηθήσει. Αυτό το παιδί σηκώθηκε και έφυγε και εξαφανίστηκε. Πάντως εμφανισιακά τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ήταν σίγουρα ανήλικη, κάτω των 18 ετών και είχε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο της τα οποία δεν θέλω να αναλύσω.

Εγώ αυτή τη στιγμή φοβάμαι να βγώ έξω να περπατήσω. Είμαι σίγουρη ότι αυτό το κορίτσι θα μπορούσε να με αποφύγει, ήμουν στην άκρη του πεζοδρομίου, δεν ήμουν στη μέση του δρόμου. Δόξα τω Θεώ είμαι καλά. Πονάω βέβαια και στον αυχένα και στα πλευρά, παίρνω παυσίπονα, αλλά είμαι καλά».

Παράλληλα η κόρη της 59χρονης γυναίκας τονίζει στο newsit.gr: «Το περιστατικό έγινε τη Δευτέρα το μεσημέρι μεταξύ 14:00-14:10. Αυτό που έκανε αυτό το κορίτσι θεωρείται ξεκάθαρα εγκατάλειψη. Η μητέρα μου που είναι και καρκινοπαθής εγκαταλείφθηκε στον δρόμο. Είναι απίστευτο το πως οδηγούν ορισμένοι τα πατίνια και τι ηλικίες τα οδηγούν, χωρίς να γνωρίζουν καν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό. Είναι ανεξέλεγκτα και γενικά η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο».

Η 59χρονη γυναίκα και η οικογένεια της προσπαθούν να συγκεντρώσουν στοιχεία που αφορούν την υπόθεση, ώστε να εντοπιστεί το ανήλικο κορίτσι.