MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λάρισα: Κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα έξω από το πολιτικό γραφείο του Κέλλα – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Δεκάδες κτηνοτρόφοι βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα στη Λάρισα και έχυσαν γάλα, θέλοντας έτσι να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση.

Δείτε το βίντεο

Οι άντρες της ΕΛ.ΑΣ. με όχημα έχουν πάρει θέση έξω από το γραφείο στη συμβολή του πεζοδρόμου Κούμα με την οδό Παναγούλη, εν αναμονή της μηχανοκίνητης πορείας που διοργανώνουν κτηνοτρόφοι σε λίγη ώρα με τελικό προορισμό το κέντρο της Λάρισας.

Κτηνοτρόφοι Λάρισα Χρήστος Κέλλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Τραγωδία στο Δαμάσι Λάρισας: 49χρονη εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα φούρνου και σκοτώθηκε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Παναγιώτης Καραΐσκος: Ο νικητής του Μαραθωνίου μιλά για τη μάχη που έδωσε με τα ναρκωτικά – “Ξαναγεννήθηκα…”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Ναύπλιο: Ηλικιωμένος έπεσε από μπαλκόνι δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας

ΔΕΘ 22 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη η έδρα της CEFA – Η Κεντροευρωπαϊκή Εκθεσιακή Ένωση γιορτάζει 30 χρόνια δράσης και προωθεί νέες πρωτοβουλίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Παπαϊωάννου: Ως 31 Δεκεμβρίου η εκκαθάριση των μη ενεργών φοιτητών, σχεδόν 290.000 οι διαγραφές

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 19 ώρες πριν

ΠΕΔΚΜ: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση τίμησε την Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών