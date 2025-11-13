Λάρισα: Κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα έξω από το πολιτικό γραφείο του Κέλλα – Δείτε βίντεο

Δεκάδες κτηνοτρόφοι βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα στη Λάρισα και έχυσαν γάλα, θέλοντας έτσι να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση.

Δείτε το βίντεο

Οι άντρες της ΕΛ.ΑΣ. με όχημα έχουν πάρει θέση έξω από το γραφείο στη συμβολή του πεζοδρόμου Κούμα με την οδό Παναγούλη, εν αναμονή της μηχανοκίνητης πορείας που διοργανώνουν κτηνοτρόφοι σε λίγη ώρα με τελικό προορισμό το κέντρο της Λάρισας.