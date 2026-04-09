Λαμία: Εγκλωβισμένη αλεπουδίτσα σώθηκε από πνιγμό – Εντοπίστηκε σε έλεγχο πυροσβεστών σε υδατοδεξαμενή

Μια συγκινητική ιστορία εκτυλίχθηκε στον Προφήτη Ηλία Λαμίας, μέσα στις ημέρες του Πάσχα, αναδεικνύοντας την αξία της προσοχής και της ανθρώπινης παρέμβασης την κατάλληλη στιγμή.


Όπως αναφέρει το lamianow, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ελέγχου σε υδατοδεξαμενές που βρίσκονται στο σημείο, δύο άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας εντόπισαν κάτι απρόσμενο. Πλησιάζοντας, διαπίστωσαν πως μια μικρή αλεπού είχε εγκλωβιστεί μέσα στη δεξαμενή, παλεύοντας να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού.


Άμεσα κινητοποιήθηκαν τόσο οι ίδιοι όσο και άλλοι 2 συνάδελφοί τους από την Π.Υ Λαμίας, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και με τη χρήση κατάλληλων μέσων κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το άτυχο ζώο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η αλεπού απελευθερώθηκε στο φυσικό της περιβάλλον.


Ένα μικρό «θαύμα του Πάσχα» για τη μικρή αλεπού, που στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της, βρίσκοντας τη σωτηρία χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, οι οποίοι για ακόμη μία φορά απέδειξαν στην πράξη τον επαγγελματισμό, την ευαισθησία και τα άμεσα αντανακλαστικά τους, προστατεύοντας κάθε μορφή ζωής.

Λαμία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: Έκκληση για περιορισμό απορριμμάτων ενόψει του Πάσχα

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Ο σεφ Γιάννης Γκελντής που φυλακίστηκε για χρέη στο Δημόσιο εξομολογείται: Η κόρη μου έφυγε μακριά μου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Το γήπεδο της Ντιναμό Βουκουρεστίου παίρνει το όνομα του Μιρτσέα Λουτσέσκου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους 17χρονος που κατηγορείται για βιασμό 14χρονης

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε από το Πακιστάν να επιβεβαιώσει ότι η κατάπαυση του πυρός αφορά και τη χώρα του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ξυλοδαρμός 17χρονου στην Πάτρα: Μαρτυρίες ότι τον χτύπησαν 15 άτομα, συνελήφθη 17χρονος και ταυτοποιήθηκε ένας 16χρονος