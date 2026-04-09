Λαμία: Εγκλωβισμένη αλεπουδίτσα σώθηκε από πνιγμό – Εντοπίστηκε σε έλεγχο πυροσβεστών σε υδατοδεξαμενή

Μια συγκινητική ιστορία εκτυλίχθηκε στον Προφήτη Ηλία Λαμίας, μέσα στις ημέρες του Πάσχα, αναδεικνύοντας την αξία της προσοχής και της ανθρώπινης παρέμβασης την κατάλληλη στιγμή.



Όπως αναφέρει το lamianow, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ελέγχου σε υδατοδεξαμενές που βρίσκονται στο σημείο, δύο άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας εντόπισαν κάτι απρόσμενο. Πλησιάζοντας, διαπίστωσαν πως μια μικρή αλεπού είχε εγκλωβιστεί μέσα στη δεξαμενή, παλεύοντας να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού.



Άμεσα κινητοποιήθηκαν τόσο οι ίδιοι όσο και άλλοι 2 συνάδελφοί τους από την Π.Υ Λαμίας, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και με τη χρήση κατάλληλων μέσων κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το άτυχο ζώο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η αλεπού απελευθερώθηκε στο φυσικό της περιβάλλον.



Ένα μικρό «θαύμα του Πάσχα» για τη μικρή αλεπού, που στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της, βρίσκοντας τη σωτηρία χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, οι οποίοι για ακόμη μία φορά απέδειξαν στην πράξη τον επαγγελματισμό, την ευαισθησία και τα άμεσα αντανακλαστικά τους, προστατεύοντας κάθε μορφή ζωής.