Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν νεαρό που παρασύρθηκε με τη μηχανή του από ορμητικά νερά – Δείτε εικόνες

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση παρέμβαση μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Εορδαίας, οι οποίοι έσωσαν νεαρό άνδρα που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού στην περιοχή της Εορδαίας στην Κοζάνη.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα (07/02), περίπου στις 16:30, στο ύψος του Δημοτικού Διαμερίσματος Δροσερού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός οδηγώντας μοτοσικλέτα ανώμαλου δρόμου, επιχείρησε να διασχίσει το ποτάμι, ωστόσο παρασύρθηκε από τη δυνατή ροή των νερών.

Μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου που βρίσκονταν στην περιοχή αντιλήφθηκαν άμεσα το συμβάν και έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια, καταφέρνοντας να απεγκλωβίσουν τον νεαρό, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

Με τη συνδρομή ακόμη δύο ατόμων που ειδοποιήθηκαν, ανέσυραν και τη μοτοσικλέτα, η οποία είχε καταλήξει στον πυθμένα του ποταμού.

Δείτε εικόνες από το σημείο: