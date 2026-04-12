Κορινθία: Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 19χρονου από σαΐτα – Τραυματίστηκε στο μάτι ο φίλος του

Σε νοσοκομεία της Αττικής διακομίστηκαν εσπευσμένα ένας 19χρονος και ένας 25χρονος οι οποίοι είχαν σοβαρό ατύχημα με «σαΐτα» κατά τη διάρκεια της Ανάστασης στην Κορινθία.

Το ατύχημα έγινε το βράδυ της Ανάστασης (11.04.2026) στο Βέλο Κορινθίας, όταν οι δύο νεαροί προσπάθησαν να ενεργοποιήσουν την «σαΐτα». Δυστυχώς η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχό τους και έτσι τραυματίστηκαν και οι δύο.

Συγκεκριμένα, ο 19χρονος ακρωτηριάστηκε στο δάχτυλο και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Ο φίλος του, 24 χρόνων, τραυματίστηκε στο μάτι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.

Σύμφωνα με τις αρχές, και οι δύο νεαροί νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Κορινθία

