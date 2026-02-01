MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κόκκινο Νερό Λάρισας: Υπερχείλισε ρέμα στον παραλιακό δρόμο χωρίς να διακοπεί η πρόσβαση

THESTIVAL TEAM

Προσωρινά προβλήματα προκάλεσε η υπερχείλιση ρέματος στον παραλιακό δρόμο στο Κόκκινο Νερό, στα παράλια της Λάρισας, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η πρόσβαση στην περιοχή. Όπως έγινε γνωστό, οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν κανονικά μέσω εναλλακτικής διαδρομής από δρόμο που βρίσκεται σε υψηλότερο σημείο.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της περιοχής, τα ρέματα στο παραλιακό μέτωπο «τώρα αρχίζουν να κατεβάζουν νερά», ωστόσο, όπως εκτίμησε, δεν αναμένεται να προκύψει σοβαρό πρόβλημα. Οι υπηρεσίες του δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη των φαινομένων.

Την ίδια ώρα, καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο δήμαρχος Ζαγοράς, ο οποίος ανέφερε ότι στο Πήλιο δεν έχει καταγραφεί κανένα πρόβλημα από την κακοκαιρία και η κατάσταση παραμένει απολύτως ελεγχόμενη.

Στον Αγιόκαμπο Λάρισας και στα υπόλοιπα παράλια της περιοχής, ο παραλιακός δρόμος λειτουργεί κανονικά, χωρίς δυσχέρειες στην κυκλοφορία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή ανάγκη για παρεμβάσεις.

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και ότι, σε περίπτωση επιδείνωσης, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση των πολιτών.

