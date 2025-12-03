Κιλκίς: Οι αγρότες έκλεισαν το τελωνείο Ευζώνων για τουλάχιστον δύο ώρες

Λίγα λεπτά πριν τις 19:00, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τα Σκόπια, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Τέλος, η απόφασή τους είναι ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον δύο ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ