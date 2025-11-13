Κιλκίς: “Φεύγω” ήταν τα τελευταία λόγια του άτυχου κρεοπώλη – Συγκλονίζει μαρτυρία για τις τελευταίες του στιγμές

Σοκ προκαλεί στο Μαυρονέρι, κοντά στο Κιλκίς, ο τραγικός θάνατος του 40χρονου Νίκου Θεοδωρίδη, που υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη την ώρα που εργαζόταν στο κρεοπωλείο του χωριού.

Σύμφωνα με συγκλονιστική μαρτυρία κατοίκου που έσπευσε πρώτος να βοηθήσει, όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα δραματικά δευτερόλεπτα στο κρεοπωλείο κοντά στο Κιλκίς.

Όπως περιγράφει στο newsit.gr, ο Νίκος καθάριζε κρέας με το μαχαίρι του, όταν -για λόγους που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει- η λεπίδα ξέφυγε από το χέρι του και καρφώθηκε στη μηριαία αρτηρία.

«Δύο αρτηρίες του έκοψε…», λέει χαρακτηριστικά ο μάρτυρας. Τη στιγμή του ατυχήματος βρισκόταν μέσα στο κατάστημα ένας γείτονας, ο οποίος έτρεξε αμέσως στο κοντινό καφενείο ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια.

Κάτοικοι που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν τρέχοντας στο κρεοπωλείο. «Όταν φτάσαμε, ήδη είχε χάσει πολύ αίμα», περιγράφει ο μάρτυρας. Ένας από τους παρευρισκόμενους άρπαξε ένα πανί και πίεζε με όλες του τις δυνάμεις το τραύμα για να συγκρατήσει την ακατάσχετη αιμορραγία. «Το παλικάρι είχε ζαλιστεί… δεν ήταν καλά», λέει.

Το πιο συγκλονιστικό σημείο της αφήγησης αφορά τις τελευταίες στιγμές του Νίκου Θεοδωρίδη. «Κάποια στιγμή, ενώ ήμουν δίπλα του και προσπαθούσα να τον κρατήσω ξύπνιο, μου είπε “φεύγω”… Του έλεγα “όχι, δεν θα φύγεις”. Το καταλάβαινε ότι δεν άντεχε άλλο…», αναφέρει εμφανώς φορτισμένος ο μάρτυρας.

Το ασθενοφόρο έφτασε λίγο αργότερα και μετέφερε τον 40χρονο αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Νίκος δεν τα κατάφερε.

Η τοπική κοινωνία μιλά για έναν άνθρωπο που ήταν πάντα με το χαμόγελο, αγαπητό σε όλους. «Ο Νίκος ήταν το καλύτερο παιδί… Χάσαμε το καλύτερο παιδί», λένε οι χωριανοί που ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν την τραγωδία.

