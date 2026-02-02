Κιάμος και Παόλα τίμησαν τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία και τις εργάτριες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα – Βίντεο

Φόρο τιμής στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία αλλά και στις πέντε εργάτριες που σκοτώθηκαν από την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, απέδωσαν το βράδυ του Σαββάτου ο Πάνος Κιάμος και η Πάολα στο νυχτερινό κέντρο «Πύλη Αξιού» στη Θεσσαλονίκη όπου εμφανίζονται.

«Ξέρω ότι ότι δεν είναι κατάλληλος χώρος, όμως όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από τις ψυχές που χάθηκαν. Θα ήθελα να σηκωθούμε και να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγής για τα επτά αδικοχαμένα παιδιά και τις πέντε μανούλες που έφυγαν» είπε ο Πάνος Κιάμος στους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου.

«Ενός λεπτού σιγής για αυτές τις ψυχές, να τις αναπαύσει ο Χριστός και όσοι είναι τραυματίες να γίνουν καλά και να είναι σύντομα κοντά μας» πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η Πάολα ύψωσε τη γροθιά της έχοντας ως φόντο τις φωτογραφίες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή στη Ρουμανία ενώ από τα μεγάφωνα ακουγόταν το σύνθημα «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»