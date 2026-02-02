MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κιάμος και Παόλα τίμησαν τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία και τις εργάτριες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα – Βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Φόρο τιμής στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία αλλά και στις πέντε εργάτριες που σκοτώθηκαν από την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, απέδωσαν το βράδυ του Σαββάτου ο Πάνος Κιάμος και η Πάολα στο νυχτερινό κέντρο «Πύλη Αξιού» στη Θεσσαλονίκη όπου εμφανίζονται.

«Ξέρω ότι ότι δεν είναι κατάλληλος χώρος, όμως όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από τις ψυχές που χάθηκαν. Θα ήθελα να σηκωθούμε και να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγής για τα επτά αδικοχαμένα παιδιά και τις πέντε μανούλες που έφυγαν» είπε ο Πάνος Κιάμος στους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου.

«Ενός λεπτού σιγής για αυτές τις ψυχές, να τις αναπαύσει ο Χριστός και όσοι είναι τραυματίες να γίνουν καλά και να είναι σύντομα κοντά μας» πρόσθεσε.

@stelios.bellos Ενός λεπτού σιγή από τον Πανο Κιάμο στην Πύλη Άξιου για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκωτοθηκαν στο τροχαίο στη Ρουμανία #panoskiamoslive #fypシ #fy#paok #rip ♬ New Sun – Chihei Hatakeyama

Από την πλευρά της η Πάολα ύψωσε τη γροθιά της έχοντας ως φόντο τις φωτογραφίες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή στη Ρουμανία ενώ από τα μεγάφωνα ακουγόταν το σύνθημα «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

@stelios.bellos Ενός λεπτού σιγή από τον Πανο Κιάμο στην Πύλη Άξιου για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκωτοθηκαν στο τροχαίο στη Ρουμανία #panoskiamoslive #fypシ #fy#paok #rip ♬ New Sun – Chihei Hatakeyama

Πάνος Κιάμος Πάολα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Δράμα: Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Μεταξουργείο: Φωτιά σε ακατοίκητο κτίριο, κατέρρευσε τμήμα της στέγης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Συνάντηση με τη Μαρία Νάτσιου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τεχνητή νοημοσύνη στη σύγχρονη εποχή

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Eurovision 2026 – Ακύλας: Έτσι σκοπεύει να παρουσιάσει το “Ferto” στον εθνικό τελικό

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ελβετία: Στους 41 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν-Μοντανά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Οι ενδεκάδες στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός