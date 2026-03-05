Καρυστιανού: Ο ανακριτής έκρυβε ό,τι κι αν φέρναμε στο φως – Κάτι φοβούνται και δε θέλουν εκταφές

Επίθεση προς διάφορες κατευθύνσεις για όσα έγιναν και όσα δεν έγιναν μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού, κάνοντας για ακόμα μία φορά για σωρεία παραλήψεων, για παράνομο φορτίο και για απομάκρυνση στοιχείων από τον τόπο της τραγωδίας.

Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε στον ΑΝΤ1 και αρχικά αναφέρθηκε στη βραδιά του δυστυχήματος, στην επικοινωνία με την κόρη της και στη στιγμή που διάβασε ειδήσεις.

«Η Μάρθη με είχε πάρει τηλέφωνο περίπου στις 7 αλλά δεν το είχα σηκώσει γιατί εκείνη την ώρα εξέταζα ένα παιδάκι. Με ξαναπήρε περίπου στις 9 παρά, για να μου πει ότι το τρένο θα έχει μία μικρή καθυστέρηση. Με πήρε για να μου το πει επειδή συνήθως σε αυτά τα ταξίδια έκλεινε το κινητό της από μπαταρία και δεν ήθελε να ανησυχήσω που θα χτυπούσε το κουδούνι όταν θα επέστρεφε. Ήταν η τελευταία φορά που μιλήσαμε.

Όταν γύρισα στο σπίτι από τη δουλειά έκατσα να διαβάσω ειδήσεις και είδα για το δυστύχημα στα Τέμπη. Νόμιζα ότι ήταν αφιέρωμα στο πολύνεκρο δυστύχημα με τους μαθητές από την Ημαθία. Μετά είδα ότι ήταν με τρένο και κοίταξα την ημερομηνία. Πρώτα πήρα τηλέφωνο την αστυνομία και στη συνέχεια τον πατέρα της».

«Διαχρονικό έγκλημα»

Αναφερόμενη στη δικογραφία, επιτέθηκε στον ανακριτή ο οποίος «έκρυβε ό,τι κι αν φέρναμε στο φως. Έτσι κι αλλιώς δεν εκανε και καμία έρευνα. Πήγαμε φωτογραφίες, βίντεο και άλλο υλικό και δεν υπάρχει τίποτα στη δικογραφία. Τα Τέμπη ήταν ένα διαχρονικό έγκλημα με πάρα πολλές ευθύνες σε πάρα πολλούς ανθρώπους».

Μίλησε, δε, για «διαχρονικό έγκλημα οικονομικής απιστίας, ουσιαστικά, γιατί τα χρήματα υπήρχαν, οι εταιρείες που θα έπρεπε να κάνουν τα συστήματα ασφαλείας υπήρχαν, τα σχέδια υπήρχαν, όλα υπήρχαν.

Το θέμα είναι η οικονομική απιστία. Το ότι έφαγαν τα χρήματα και βέβαια μετά προσπάθησαν να το συγκαλύψουν. Μία αποποίηση ευθυνών από το υπουργείο Μεταφορών, από την ΡΑΣ. Και βέβαια το τι γίνεται τόσα χρόνια με το λαθρεμπόριο καυσίμων ή οτιδήποτε άλλο λαθρεμπόριο που γίνεται παραδοσιακά πάρα πολλά χρόνια μέσω του σιδηροδρόμου».

«Άνθρωποι της Hellenic Train απομάκρυναν στοιχεία με βαγονέτο»

Η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε για ακόμη μία φορά ότι το εμπορικό τρένο μετέφερε παράνομο φορτίο και ισχυρίστηκε ότι απομακρύνθηκαν στοιχεία από το σημείο της σύγκρουσης.

«Υπήρχε παράνομο φορτίο στην εμπορική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το παράνομο υλικό αυτό που μετέφερε η αμαξοστοιχία είναι και αυτό που έκαψε τους ανθρώπους μας. Άνθρωποι της Hellenic Train απομάκρυναν με βαγονέτο στοιχεία από το σημείο. Υπάρχουν ντοκουμέντα που δείχνουν, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση, να μεταφέρουν πράγματα με βαγονέτο. Έκρυψαν τα στοιχεία, εξαφάνισαν τα βίντεο, απομάκρυναν στοιχεία γιατί; Επειδή ήθελαν κάτι να κρύψουν».

Επιπλέον, μιλώντας για την επερχόμενη δίκη, σημείωσε: «Από την αρχή είπα ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη επειδή καλύπτει ανθρώπους σε υψηλές θέσεις και δη τους πολιτικούς. Επομένως από την αρχή ήξερα ότι ο αγώνας αυτός είναι δύσκολος και άδικος. Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε μία δίκη η οποία δεν έχει κατηγορητήριο για τον θάνατο της κόρης μου. Δεν υπάρχει ούτε ένας κατηγορούμενος για την πυρόσφαιρα. Απαγορεύουν τις εκταφές επειδή κάτι φοβούνται».

Κλείνοντας, η μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου επιτέθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι «ο Μητσοτάκης έδωσε οδηγίες στον Ντογιάκο για το πώς θα γίνει η δικαστική διερεύνηση. Την δεύτερη ημερα είπε ότι όλα ήταν ένα ανθρώπινο λάθος. Πού το ήξερε ότι είναι ανθρώπινο λάθος»;